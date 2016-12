Pozovi, Pomozi: “Za svako dete, nada”

UNICEF u Srbiji, u saradnji sa Prvom televizijom, organizuje emisiju Teleton 13. decembra 2016. u okviru proslave 70 godina postojanja i rada UNICEF-a. Teleton pod nazivom „Za svako dete, nada“ organizuje se sa ciljem da se prikupe sredstva za podršku najugroženijoj deci i njihovim porodicama u Srbiji.

UNICEF već 70 godina neumorno radi za decu – od distribucije spasonosne humanitarne pomoći posle Drugog svetskog rata, do pomoći koju je UNICEF obezbedio za decu i porodice za vreme poplava 2014. godine. Ova podrška je potrebna sada više nego ikada, jer stanoviništvo u Srbiji je sve starije, ima samo 1,2 miliona dece. Zato su deca najvredniji kapital. Potrebna im je sva naša pažnja i podrška da bi bila zdrava, obrazovana i zaštićena od zanemarivanja i nasilja.

Zbog lošeg zdravlja i ishrane, kao i neadekvatnih uslova za učenje koji ne obezbeđuju adekvatnu stimulaciju i negu, u Srbiji danas isuviše dece ne uspeva da razvije svoje sposobnosti za učenje, kasnije polaze u školu, ne postižu dobre rezultate u školi, i ne ostvaruju svoje pune potencijale. Zbog siromaštva i nasilja, previše dece je odvojeno od svojih porodica. Razdvajanje porodica često se dešava zbog toga što roditelji nemaju pristup podršci koja im je potrebna da se brinu o svojoj deci. Ovo mora odmah da se promeni.

UNICEF radi na tome da potrebe dece postanu prioritet. UNICEF radi sa socijalnim radnicima da podrži i ojača porodice i tako spreči njihovo razdvajanje, kao i da se podrži ponovno spajanje porodica kada god je to moguće. Radi i sa vaspitačima kako bi se deci obezbedio pristup predškolskom obrazovanju. Daje podršku zdravstvenim radnicima da bi oni mogli da pomognu majkama i novorođenoj deci, kao i da bi deca sa smetnjama u razvoju dobijla podršku koja im je potrebna.

– Radimo na tome da bismo sve ovo i ostvarili, ali nam je potrebna podrška i naših građana. Pozivam sve ljude koji su spremni da pomognu, pojedince i kompanije, da nas podrže tokom Teletona koji organizujemo u saradnji sa Prvom televizijom. Zajedno možemo da pružimo nadu svakom detetu – poručio je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Interesantni prilozi o radu UNICEF-a u svetu i Srbiji, video-uključenja, muzički nastupi, skečevi, intervjui sa više od 60 učesnika i brojna druga iznenađenja ispuniće uzbudljiv dvočasovni program Teletona.

– Radujem se što ćemo ponovo organizovati veliki humanitarni događaj u kojem ćemo, ovog puta, pomoći najmlađima. Sa velikim zadovoljstvom smo prihvatili saradnju sa UNICEF-om u organizaciji Teletona koji ima jedan plemenit cilj – da se poboljša kvalitet života dece. Prva ima bogato iskustvo u organizaciji ovako zahtevnih televizijskih formata i sve svoje kapacitete, u saradnji sa UNICEF-om i poznatim ličnostima, stavićemo u funkciju ovog cilja. Tokom emisije gledaoci će u svakom času moći direktno da se uključe u naš studio, razgovaraju sa javnim ličnostima i upute donacije za podršku programima UNICEF-a za rani razvoj deteta. Biće uzbudljivo, zabavno i emotivno. Prva televizija prepoznata je kao izuzetno društveno odgovorna medijska kuća i svoj uticaj smo uvek koristili pre svega za dobrobit građana. Doneli smo osmeh, nadu i sreću u mnoge domove, i to je naša najveća nagrada – rekla je Manja Grčić, generalna direktorka Antena grupe i pozvala gledaoce da se uključe u ovaj humanitarni maraton.

Za Teleton nisu potrebne ulaznice. Najbolja mesta su ispred TV ekrana.