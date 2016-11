Počinje prodaja ulaznica za EXIT: Interesovanje za festival udvostručeno! (video)

Do idućeg EXIT festivala i velike proslave 50 godina od čuvenog “Leta ljubavi 1967” ostalo je još osam meseci, a interesovanje za ulaznice je čak dvostruko veće nego prethodnih godina! Odmah po završetku ovogodišnjeg festivalskog izdanja, u roku od svega pet dana, za prve ulaznice prijavilo se čak 20.000 fanova iz preko 60 zemalja sveta. Svi prijavljeni u tom periodu, kao i prvi kupci ulaznica od prethodnih godina, već nabavljaju svoje ulaznice, i to ranije nego ikad pre. U sredu 7. decembra, tačno u podne, počinje i globalna prodaja ulaznica za EXIT Summer of Love 2017! Ulaznice u Srbiji, kao i do sada, prodavaće se na sajtu i blagajnama prodajne mreže Gigstix.com, i to po prvoj, poklon ceni od 5.990 dinara, što predstavlja uštedu od čak 65% u odnosu na punu cenu. Prve ulaznice za EXIT svake godine se rasprodaju za svega par sati, a njihova sledeća cena biće viša.

Prvi kupci ulaznica za EXIT festival od 7. decembra, pored velike uštede, automatski postaju i članovi EXIT Trajba, zajednice fanova koji imaju posebne pogodnosti i popuste, a kojima će naredne godine, kao i do sad, prvima biti ponuđene nove EXIT ulaznice po najpovoljnijoj ceni. I ove godine, prve ulaznice bile su dostupne članovima EXIT Trajba čak mesec dana pre početka redovne prodaje, a interesovanje fanova za ulaznice je dvostruko veće u odnosu na prethodne godine!

EXIT festival biće održan od 6. do 9. jula 2017. na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i biće u znaku proslave 50 godina od čuvenog “Leta ljubavi 1967”, kada je nastao revolucionarni hipi pokret koji je zauvek promenio svet, boreći se za mir, slobodu govora, ljudska prava, odnosno društvenu, rasnu i polnu ravnopravnost. EXIT, kao jedini savremeni muzički festival koji je nastao iz borbe za društvene promene, na ovaj način želi da očuva osnovne ideje iz kojih su nastali i prvi veliki muzički festivali, još krajem šezdesetih godina prošlog veka, kao što su Woodstock, Monterey i drugi, te da prenese poruke tadašnjeg pokreta koje su današnjem svetu potrebnije više nego ikad.

Prvi potvrđeni izvođači biće objavljeni uskoro, a ljubitelji festivala mogu da očekuju neke od najaktuelnijih izvođača svetske muzičke scene u kombinaciji sa proverenim imenima, i to iz najrazličitijih muzičkih žanrova po čemu je, takođe, EXIT poznat na svetskoj festivalskoj sceni.