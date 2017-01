“P&G” i “Always” najavili pomoć u menjanju sveta devojčica izbeglica

Juče su “Procter & Gamble” i “Always”, lider na globalnom tržištu ženske nege, brend posvećen borbi za sticanje samopouzdanja devojčica i svetu bez rodnih predrasuda, najavili da će se usredsrediti ka izazovima sa kojima se devojčice i žene suočavaju zbog posledica sirijske izbegličke krize. U partnerstvu sa organizacijom “Save the Children” i Uneskom, “P&G” i “Always” će pružiti pomoć devojčicama u Jordanu na koje je uticala sirijska kriza kako bi one ponovo stekle samopouzdanje kroz obrazovanje i razvoj svojih veština.

Označavajući početak ovog svog novog cilja tokom panela na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, “P&G” i “Always” su okupili svetske eksperte i vodeće ljude kako bi razmotrili rešenja kojima bi se obezbedila budućnost mladim ženama kroz obrazovanje i razvoj njihovih veština u kontekstu trenutne izbegličke krize. Učesnici su bili: Karolin Tastad, predsednica Grupe za Severnu Ameriku i izvršni sponzor za rodnu ravnopravnost iz kompanije P&G, Lijam Findlej, savetnik generalnog direktora za politike i zagovaranje, iz organizacije “Save the Children International”, Gilser Korat, direktor Odseka za ravnopravnost polova, iz Uneska, i Moris Levi, generalni direktor iz Publicis Groupe.

Veliki broj sirijskih izbegica, naročito devojčica, više ne pohađa škole. Devojčice koje ulaze u pubertet ili su u ranim tinejdžerskim godinama naročito su izložene riziku: njihova tela prolaze kroz promene i one više nemaju poznate sisteme podrške, što kao posledicu ima da devojčica gubi samopouzdanje i biva izopštena iz škole i procesa obrazovanja. Pored toga, mnoge mlade žene na koje je uticala izbeglička kriza ne mogu da rade i obezbede prihod za svoje porodice jer nemaju pristup obuci i suočavaju se sa rodno zasnovanim preprekama, zbog kojih one ostaju kod svojih kuća.

“Always” želi da stane na put tome. Mi verujemo da je obrazovanje ključno za osnaživanje devojčica i mladih žena kako bi one ostale samouverene, vešte i jake i kako bi mogle da preuzmu odgovornost za budućnost – čak i u najzahtevnijim okolnostima. Dokazano je da kada devojčice i žene napreduju, naše porodice su zdravije, a naše zajednice jače.

Naš novi cij u Jordanu počiva na trideset godina dugoj tradiciji “Alwaysa” u pružanju edukaciji o pubertetu i samopouzdanju za više od 17 miliona devojčica širom sveta svake godine, dok je kompanija “P&G” usredsređena na rodnu ravnopravnost. To proširuje rad “Alwaysa” sa organizacijom “Save the Children”, koja se usredsredila na pomaganje hiljadama devojčica u Južnoj Africi i Nigeriji da ostanu u školi kada uđu u pubertet. Ona takođe proširuje već postojeće partnerstvo sa Uneskom, preko kojeg su devojčice u Senegalu i Nigeriji dobijale podršku koja im je potrebna da ostanu u školi.

Da bi se ​​poništile granice i obezbedilo da devojčice koje žive u Jordanu mogu da promene svoju budućnost, “Always” i “Save the Children” pružaju devojčicama koje su prikovane za kuću veštine koje su važne za život, pomažući u isto vreme u edukaciji njihovih roditelja o tome zašto je veoma potrebno to obrazovanje kako bi se zaustavio pad samopouzdanja sa kojim se njihove kćerke susreću u pubertetu. Takođe mi radimo na tome da ih se vratimo na formalno i neformalno obrazovanje, kako u lokalnim školama tako i kroz napore uložene kod kuće koje kompanija “P&G” takođe podržava kroz drugi program sa Uneskom, čiji je cilj da dopre do mladih Sirijki i Jordanki koje se suočavaju sa značajnim preprekama u pogledu rodne ravnopravnosti i nedostatka obuke. Pružajući im veštine koje su važne za život i obuku pomoću koje će postati spremne za rad, u isto vreme podstičući zajednička iskustva i otvoren dijalog između Sirijaca i Jordanaca, program pomaže ženama da razviju biznis i stručne veštine radi ostvarenja svog potencijala.