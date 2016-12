Osvojte 2×2 karte za “Magiju balkanskih glasova”

Centar beogradskih festivala – CEBEF sa ponosom najavljuje gostovanje ženskog hora Bugarskog nacionalnog folklornog ansambla “Filip Kutev” koji će u sredu, 21.12.2016. godine izvesti numere protkane zvukovima bajkovitih predela Pirina i Rodopa, a koje su izvodili širom svetskih scena i za koje su nagrađene Gremijem.

Malo je ljubitelja muzike koji danas nisu ushićeni interpretacijama bugarske narodne muzike, ali je zapravo 1951. godine Filip Kutev, kao retko ko, bio taj koji se odvažio da ostvari svoj dugogodišnji san, ujedinjavajući na sceni sve segmente bogate folklorne tradicije svoje zemlje. Kutev je stvorio ansambl kako bi spojio bogato nasleđe bugarskih narodnih pesama i tradicionalnih igara sa harmonijama i aranžmanima koji potenciraju predivne boje i tembrove zvukova i nepravilne ritmove.

Članovi ansambla su prvobitno birani iz najmanjih sela širom Bugarske, a prvi nastup Ansambla održan je u Sofiji već naredne, 1952. godine. Specifična boja i način postizanja zvuka kod bugarskih glasova, po prvi put u istoriji profesionalnih horova, postigla je impresivan i zadivljujući efekat na publiku.

Ansambl je odmah postigao uspeh i njegova formula postala je ubrzo model za formiranje brojnih drugih sastava širom Bugarske. Bila je to odlična baza za popularizaciju većih i manjih bugarskih narodnih grupa i horova koji su osvojili publiku širom sveta. Nekoliko pesama koje su izvele članice Ansambla “Filip Kutev” našle su se na na dva CD izdanja Marsela Selijea, “Misterija bugarskih glasova” (Le Mystere des Voix Bulgares), koji su osvojili prestižnu Gremi nagradu 1989. godine. Na albumima su se našle veoma atraktivne i uspele numere, korišćene kasnije i u drugim popularnim medijima, kao što je video igra Alone in the Dark.

Iz hronološke perspektive, Ansambl “Filip Kutev” razvijao se u tri faze: klasični – od osnivanja do 1982, godine smrti osnivača, Filipa Kuteva, period koji je obeležen njegovim radom i ličnim posvećenjem utemeljenju ansambla; post-klasični, koji su obeležili glavni umetnički direktori i kompozitori Mihail Bukureštlijev i Stefan Dragostinov, umetnički menadžer Teodosije Spasov, Marija Kuteva, brojni dirigenti i koreografi koji su radili na obogaćivanju repertoara autentičnim interpretacijama bugarske narodne muzike i plesa, kao i aranžmanima bugarskih najznamenitijih kompozitora. Treću ili novu fazu predstavlja današnji zvuk ansambla, koji prati stilski i žanrovski crossover 20. i 21. veka, zasnovan na bogatoj i duhovnoj bugarskoj muzičkoj tradiciji koja oslikava seoski život starih vremena i prožimajuće kulture Balkanskog poluostrva kroz vekove, razvijajući sopstveni polifoni zvuk uklopljen u zapadne harmonije.

Nacionalni folklorni ansambl “Filip Kutev” danas čine Ženski hor, Folklorna grupa i Narodni orkestar. Majstori na tradicionalnim bugarskim instrumentima kao što su gajde, kaval, gadulka i tambura, briljantni plesači i pevači izuzetne vokalne tehnike svesrdno su učestvovali u usavršavanju i popularizaciji ovog danas svetski poznatog ansambla. Nastupili su na preko 7.000 koncerata u preko 50 zemalja.

Sreda, 21. decembar 2016.

Kolarčeva zadužbina u 20.00

Solista: Neli Andrejeva

Cene ulaznica: 600, 800 i 1000 dinara

