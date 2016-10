Osvojite 5×2 karte za predstavu “Konstelacije”

U Ateljeu 212 su u toku probe nove predstave “Konstelacije”, koju režira gošća iz Engleske Saša Milavić Dejvis po tekstu savremenog engleskog pisca Nika Pejna.

Kvantna teorija igra značajnu ulogu u ovom komadu koji je istovremeno i romantična komedija i pokazuje delovanje ove teorije u praksi, kroz odnos dvoje ljudi u paralelnim univerzumima. Roland, pčelar, na roštilju upoznaje Marijanu, koja se bavi kvantnom kosmologijom. U jednom trenutku ona objašnjava kako se teorija relativiteta koja pokriva sunce, mesec i zvezde kosi sa kvantnom mehanikom koja se bavi molekulima, kvarkovima i atomima. I razmišlja o mogućnosti paralelne egzistencije u okviru prostora koje konflikt ove dve teorije otvara. Komad istražuje slobodnu volju i ulogu slučajnosti u našim životima.

U predstavi igraju: Uroš Jakovljević i Ana Mandić. Autor scenografije je Marija Jevtić.

„Konstelacije“ su premijerno izvedene 2012. u Rojal Kortu u Londonu i za kratko vreme su postigle veliki uspeh. Nik Pejn je postao najmlađi dobitnik pozorišne nagrade koju dodeljuje Ivning Standard, a komad je postavljen na Brodveju i stekao svetsku slavu. Do sada je postavljen u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Novom Zelandu, Kanadi, Italiji, Brazilu, Danskoj, Španiji, Grčkoj, Poljskoj, Belgiji, Turskoj, Argentini, Japanu i Južnoj Koreji.

Premijera je 15. aprila 2016. na sceni „Petar Kralj“.

Saša Milavić Dejvis (Sasha Milavic Davies)

Reditelj, pisac i koreograf iz Londona. Završila je Internacionalnu školu Teatra Žak Lekok u Parizu od 2006 do 2008. Režirala je u ‘Young Vic’ i ‘Royal Opera House’ u Londonu, ‘HAU’ u Berlinu i ‘Bregenzer Festspiele’ u Austriji. Nedavno je pozvana da učestvuje u programu Festivala u Avinjonu za mlade obećavajuce umetnike.

Bila je asistant režije Simonu MekBurniju (Complicite) na predstavi Majstor i Margarita (2012) i saradjuje sa Akramom Kanom (‘One Side to the Other’ u Loriju, Mančester i ‘Until the Lions’ u Roundhouse, London). Aleksandra je bila koreograf u Operi u Lionu, Hamburgischer Staatsoper u Hamburgu i Young Vic u Londonu.

U Beogradu je napisala i režirala tri komada za Pozoriste Puž (San Letnje Noći, Princeza u Zamku Duhova, Zlatna Torta). “Konstelacije” su njena prva režija u Ateljeu 212.