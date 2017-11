Okušajte sreću! Osvojite putovanje za dve osobe u Minhen!

Povezane vesti



Učestvujte u nagradnoj igri– Lufthansa i Turistička organizacija Nemačke Vas vode u Minhen! Uslove za učešće u nagradnoj igri pogledajte OVDE.

Turistička organizacija Nemačke i Lufthansa group vode vas u Minhen, na putovanje za dve osobe avionom, s dva noćenja i doručkom. Lufthansa slavi ove godine 50. rođendan u Srbiji pod sloganom “50 years of love at first flight” – Lufthansa Boeing 727 nazvan po istoimenom nemačkom gradu Kiel sleteo je prvi put u Beograd, 26. avgusta 1967.



Proslavite i vi sa nama veliki jubilej! Odgovorite na tačno na pet pitanja i možete osvojiti putovanje za dve osobe u Minhen – moderan svetski grad sa srcem i dugom tradicijom.



Nagradna igra traje od 25. oktobra do 23. novembra 2017. godine. Izvlačenje dobitnika/dobitnice održaće se 24. novembra u kancelariji organizatora. Ime dobitnika/dobitnice biće objavljeno na web-portalu www.danubecc.org u roku od 5 dana od dana izvlačenja dobitnika.