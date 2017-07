Održano treće po redu motivaciono predavanje “lepo mi je, jer tako želim”

Da strah ipak nije toliko strašan, mogli su da zaključe svi na kraju motivacionog predavanja koje je Milan Inić Yasserstain, naš najpoznatiji mladi YouTuber, održao je 6. jula u okviru projekta „LEPO MI JE, JER TAKO ŽELIM“, koje UŠĆE Shopping Center organizuje sa Centrom za lični razvoj „Lepo mi je“.

Veći deo publike činili su mališani osnovno-školskog uzrasta koji su zajedno sa Milanom prolazili sve dileme i prepreke koje je strah postavljao u njihovom životu i na kraju zaključili da je u redu da se plaše, ali da ih to ne sme sputavati da idu napred i prikažu sebi i svetu najlepši deo sebe.

Milan Inić ima 22 godine, a kreiranjem videa za YouTube je počeo da se bavi pre osam godina. Sada, njegove videe gleda gotovo pola miliona ljudi i uz njih se može zavabiti, naučiti nešto novo i što je najvažnije njegovi video odišu entuzijazmom, pozitivnim stavom i radošću života.

Takvo osećanje vladalo je i tokom predavanja, gde su svi prisutni mogli osetiti da je važno da se otvore, kažu svoje mišljenje i budu hrabri da budu ono što jesu. Na početku predavanja na Milanova pitanja odgovaralo je stidljivo svega par pojedinaca, dok su se na kraju priče gotovo utrkivali ko će pre dati svoj primer situacije ili komentar u vezi sa strahovima koje su imali i koje su manje ili više uspešno prevazišli.

Svakako, Milan je naveo nekoliko veoma važnih poruka koje mogu biti korisne i mlađima i starijima.

Pre svega, kako je naglasio, važno je da PROBAMO DA URADIMO ONO ŠTO IMAMO NA UMU, kako bismo utvrdili da li uopšte mi to možemo ili ne možemo da ostvarimo. Ako ne probamo, istakao je Milan, nikada nećemo znati da li je to za nas bila dobra ili loša ideja. Ako je bila dobra, uživaćemo u svom uspehu, a ako čak i nije bila dobra, iz toga ćemo naučiti kako ne treba i šta nam ne odgovora za neka buduća iskustva.

ONO ŠTO ŽELIŠ, URADI ODMAH, NE ČEKAJ NEKI BUDUĆI BOLJI TRENUTAK, druga je veoma važna poruka Milanovog predavanja. Na svom primeru je pokazao da je veoma mlad počeo da snima videe, jer mu je to bilo zanimljivo, jer voli da kreira. Radio je to baš kada je poželeo i uživao u procesu iako ga tada gotovo niko nije pratio. Nikada mu nije bio cilj da ga samo ljudi prate, već da radi ono što voli i to onda kada voli.

Pritom je naglasio – U REDU JE AKO IMA ONIH KOJIMA SE NE DOPADA ONO ŠTO RADIŠ, kao i da je važno da nas to ne pokoleba da radimo ono u čemu uživamo i što nas čini srećnima, čak i kada nemamo podršku drugih.

Milan je publici poručio da je POTPUNO U REDU DA DRUGIMA, ČAK I SVOJIM NAJBLIŽIMA, PORODICI, PRIJATELJIMA, NEKADA KAŽEŠ – NE, ali i da je komunikacija važna. Sve se može lepo reći drugoj osobi, bilo da su to naši roditelji, partner, prijatelji ili neki ljudi iz šireg okruženja, istakao je i dodao da i on sam bio stidljiv kada je bio mlađi, da nije uvek imao hrabrosti da se izrazi na pravi način, da je imao niz situacija u kojima je imao tremu, nelagodnost, ali da je naučio da je važno razgovarati. Jer kada razgovaramo sa drugim ljudima i to na fin i ljubavan način, postižemo mnogo bolje rezultate.

I kada nam ne ide sve kako smo zamislili, OD KUKANJA NEMA NIŠTA, naveo je. Uvek možemo naći razloge da mislimo negativno i da budemo nezadovoljni, ali je divno da pokušamo upravo suprotno – da ne trošimo svoje vreme na nešto što je prošlo, ma koliko nas to potreslo u datom momentu, da ne kvarimo sebi dan, zato što neko misli nešto loše o nama, već da se trudimo da budemo pozitivni, da budimo entuzijazam i uživamo u svemu kao u igri.