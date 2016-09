Održan 6. po redu Salon Izuzetnosti



Proteklog vikenda u prelepom ambijentu Belgrade waterfront, Beograđanima i internacionanim gostima manifestacije Zenith 24 sata Elegancije by Chivas, predstavili su se vrhunski svetski brendovi, okupljeni i ove godine na već tradicionalnom „Salonu Izuzetnosti – Salon of Excellence“ organizovanom u partnerstvu sa časopisom The Economist i uz veliku podršku Absolut votke i Luxlife.rs

Na konferenciji i izložbi luksuznih predmeta niz panelista su diskutovali sa ekspertom industrije luksuza, Aleksandrom Đorđevićem.



Teme su pokrivale trenutno stanje u ovoj izuzetno profitabilnoj industriji, a panelisti su ukazali na važne aspekte poslovanja koji čine da su neke od ovih kompanija prisutne na tržištu i preko 100 godina.

Publika je upoznala prestižne brendovi, među kojima su bili:

Zenith – famozni proizvodjač ekskluzivnih ručnih satova koji ove godine predstavljaju svoje nove, ekskluzivne modele, a o specijalnim partnerstvima, direktor kompanije za ovaj deo sveta, Paolo Cappiello, je posebno naglasio saradnju sa kompanijom sa Kube, Cohiba.



Predstavljena su i tri najnovija modela sa čuvenim El Primero mehanizmom koji su neraskidivo vezani sa kulturom klasičnih automobila i pilotima aviona, ali i formula, El primero 36’000 vph classic, El Primero Chronomaster Cohiba edition, i Heritage Pilot Ton-Up

A. Caraceni – vrhunska odela, rukom šivena po meri – sinonim muške elegancije iz Milana, koja je predstavio njihov kreator, maestro Carlo Andreacchio, i ukazao da luksuz nije u neumerenosti i prikazivanju loga, već naprotiv, u diskretno, rukom rađenom proizvodu, čija vrednost je ne prolazna.

Tokom izložbe gosti su upoznali i Sinicalchi – proizvodjača najfinijih košulja po meri – koje je predstavio kreator Alessandro Sinicalchi iz Milana, čovek koji svojim košuljama oblači neke od najmoćnijih ljudi na svetu. On je predstavio svoje ručno radjene modele koji su bili idealno upareni sa ručno radjenim kravatama studija Maruška iz Srbije, čije vrhunske modele već nose i švedski Kralj, Princ od Velsa ali i Vladimir Putin.



Chivas – najcenjeniji viski na svetu – je predstavio svoj najnoviji blend u Chivas Regal familiji – Chivas Regal Extra, u izuzetno zabavnoj prezentaciji velikog stručnjaka i internacionalnog brend ambasadora Ken Lindzija, koji je naglasio da je ovaj blend za one koji žele samo najbolje.



Po prvi put gost Beograd je bio i Fabricio Rivolta vlasnik prestižne manufakture cipela Rivolta – jednog od najstarijih proizvođača cipela po meri iz Milana, koji je naglasio da stogodisnja tradicija ove manufakture je samo razlog više da se okreću mlađim generacijma i najnovijoj liniji relaksiranih modela cipela, medju kojim je i cipela za voznju kola od najmekše kože posvećena Tazio Nuvolari-ju, šampionu beogradskog Grand Prix-a iz 1939.

Lanificio F. lli Cerruti – nam je predstavio najnovije skupocene tkanine po kojima je ovaj proizvođač poznat sirom sveta, i otkrio da je Nino Cerruti, svetski poznat modni dizajner, sada u svojim kasnim 80im, i dalje pun preduzetničkog duha i uvek spreman da podrže mlade talente koji nastavljaju neke starinske zanate kao što je krojački.



Specijalni gost je bio i Alessandro Sorgentone, dizajner skupocenog nakita Bonato Milano 1960 koji je predstavio svoju najekskluzivniju kolekciju nakita sastavljenu od mnogobrojnih komada obrubljenih dragim kamenjem, koji se mogu idealno kombinovati i uparivati jedan sa drugim, skoro kao lego kockice.



U nastavku programa u Belgrade Waterfront-u, a u želji da dodatno promoviše Srbiju, Beograd i našu savremenu umetnost, 24 sata Elegancije je u kooperaciji sa Nešović Fine Arts i uz kuratora Kseniju Marinković, predstavila najnoviji segment manifestacije pod nazivom Inicijativa za Srpsku Savremenu Umetnost, sa delima umetnika iz Srbije, koja su posredstvom ove galerije postala deo privatnih kolekcija, a među kojima su bili radovi famoznog Uroša Đurića, Marije Dragojlović, Bojana Bema, kao i mladog i izuzetno nadarenog Petra Mirkovića i Milorada Miće Stajčića, atraktivno raspoređenih po svim odajama Belgrade Waterfront zdanja u Karadjorđevoj ulici.



Na kraju konferencije, internacionalni gosti i učesnici su se opustili uz Absolut vodka koktele u bašti BW galerije, ocenjujući domete savremene srpske umetnosti, koja je ušla u novu fazu gde postaje interesantna i kao dobra investicija.

Veče je u velikom stilu završeno sa ekskluzivnim prijemom tokom kojeg je Jean-Jacques Regnault, Martell-ov internacionalni brend ambsador održao prezentaciju uparivanja vrhunskog konjaka sa hranom, što su zvanice sa oduševljenjem propratile.