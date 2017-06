Neka igre počnu: Pampers Pants za aktivne bebe

Kada bebe postanu aktivne, kada počnu više da se kreću i igraju, mnogoje teže promeniti im pelene na lepljenje, te ova radnja postaje veoma stresna za mame. U želji da ih podržimo u jednoj od njihovih najtežih, ali u isto vreme i najlepših uloga, Pampers je lansirao Pampers Pants u manjoj veličini – za bebe od 6 i više meseci, koje omogućavaju i do 12 sati suvoće.

Kada napune 6 meseci, bebe su željne da istraže svet oko sebe. U to vreme, one već mogu da sede mirno bez pomoći, da puze sa predmetom u ruci, da stoje čvrsto na nogama dok ih neko pridržava, da drže i kontrolišu predmete koristeći obe ruke, da istaržuju predmete hvatajući, drmajući, gurajuću, udarajući… To je vreme kada presvući pelenu na lepljenje postaje borba. Postoje trenutci kada ma koji trik da izvučete iz rukava, vaša beba nije zainteresovana da učestvuje u igri.

Sa Pampers Pants pelenama, mame mogu da presvuku svoje voljene mnogo brže, sa manje stresa i uz više vremena za igru.

-Sa 6 meseci dete počinje da se okreće, puzi, hvata igračke, okreće sa leđa na stomak… U tom periodu, ono treba biti postavljeno na ravnoj površini kako bi samo pronašlo rešenje za sebe, a mi trebada budemo tu samo da pomognemo. Ništa ne bi trebalo forsirati. Neće sva deca početi sa ovim aktivnostima u isto vreme, neka će početi ranije, neka kasnije. Roditelji bi trebalo da podstiču razvoj njihovog deteta i da mu dozvole da samo dovrši započetu radnju, ali da ga ne stavljaju sami u određeni položaj. U ovom periodu vidimo koliko je važno da se odabere prava pelena koja omogućava slobodno kretanje bebe, ali koja u isto vreme obezbeđuje suvoću, rekla je dr Julka Damnjanović, pedijatar, neonatolog i Pampersov stručnjak.

Pampers Pants se lako navlače, pružaju udobnost i štite kožu beba od vlage i do 12 sati. Dizajnirane su za aktivne bebe i navlače se u samo dva jednostavna koraka, što možete videti na video snimku.

Pampers Pants lepo prijanjaju, sa rastegljivom trakom celim krugom oko pelene i bez lepljenja, tako da mogu da se navuku u jednom potezu. Manje stresa za roditelje, za bebe više vremena za igranje, a za sve divno iskustvo kretanja, istraživanja i igre uz Pampers Pants.