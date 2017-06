I nakon pola veka Coca-Cola Hbc Srbija nastavlja da ulaže u razvoj zajednice

Coca-Cola HBC Srbija predstavila je četvrti lokalni Izveštaj o održivom poslovanju za 2016. godinu koji prikazuje rezultate kompanije u domenu zaštite životne sredine, ulaganja u zajednicu i angažovanja zaposlenih. Ovogodišnje predstavljanje izveštaja posvećeno je promovisanju socijalnog preduzetništva, kroz koje kompanija, ali i njeni brojni partneri podržavaju pojedince i organizacije da postanu ekonomski nezavisni i tako omoguće sebi bolji socio-ekonomski položaj.

Uloženo više od 38 miliona dinara i 500 volonterskih sati u razvoj zajednice

u razvoj zajednice Coca-Cola HBC Srbija najbolji poslodavac i u 2016. godini

i u 2016. godini Smanjena upotreba vode za 52 odsto po litru proizvoda od 2007. do 2016. godine

proizvoda od 2007. do 2016. godine Reciklirano je čak 97,70 odsto otpada u proizvodnji

u proizvodnji Otvoren regionalni Centar za sokove u koji je uloženo 4 miliona evra

– Na održivo poslovanje gledamo kao na investiranje u bolju i sigurniju budućnost, ne samo kada su u pitanju naši poslovni rezultati, već i budućnost naših zaposlenih, životna sredina i zajednica u celini. Protekla godina donela je nove ambiciozne ciljeve Coca-Cola HBC Grupe u ovoj oblasti, a naša operacija nastaviće da doprinosi njihovom ostvarenju u svim definisanim oblastima, ostajući dosledna svom strateškom opredeljenju da poslovanje širimo na odgovoran, profitabilan i održiv način. Ove godine želimo da motivišemo druge i dodatno podržimo socijalno preduzetništvo, jer samo kroz kontinuirani rast i razvoj lokalne zajednice može da se razvija i naše poslovanje. Upravo zbog toga želimo da ispirišemo pojedince ali i druge kompanije da u što većoj meri pomažu razvoj socijalnog preduzetništva jer je to budućnost održivog razvoja lokalne ekonomije i privrede – izjavio je Aleksandar Ružević, generalni direktor Coca–Cola HBC Srbija.

Kompanija je u prethodnoj godini uložila više od 38 miliona dinara i 500 volonterskih sati u razvoj zajednice. U periodu od 2007. do 2016. godine potrošnja vode po litru proizvedenog pića smanjena je za 52 odsto. Povećan je nivo upotrebe recikliranih materijala u proizvodnji približno 8 odsto, dok je reciklirano čak 97,70 odsto otpada u proizvodnji. Posebna pažnja je poklonjena profesionalnoj podršci mladima, kroz Coke summership program letnje prakse, Carieer from the bottle program zapošljavanja mladih, kao i više stotina sati predavanja studentima univerziteta u Srbiji. Izveštaj o održivom poslovanju je pripremljen prema međunarodno priznatom GRI4 standardu i ispunjava visoke zahteve Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija koji se odnose na Izveštaj o napretku.

Kao potvrda izuzetnih rezultata, Coca-Cola HBC Srbija je u 2016. godini drugi put za redom osvojila nagradu za najbolju operaciju u Coca-Cola HBC Grupi. Takođe, Coca-Cola HBC Grupa je po treći put proglašena za svetskog lidera u oblasti održivosti među proizvođačima napitaka od strane Dau Džons indeksa održivosti (DJSI).