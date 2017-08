Na UNICEF-ovom Fer plej turniru prikupljeno 1.300.000 dinara za podršku prevremeno rođenoj deci

Povezane vesti



U susret odlasku naše košarkaške reprezentacije na Evropsko prvenstvo u košarci, Eurobasket 2017, održan je tradicionalni UNICEF Fer Plej turnir u košarci. Na turniru su se nadmetale 32 ekipe, predstavnici 21 kompanije, zahvaljujući čijem učešću je prikupljeno 1.300.000 dinara za podršku prevremeno rođenoj deci.

Na takmičenju u Dynamic Sport & Health klubu u Beogradu učestvovale su ekipe iz kompanija: Algotech, Atlantic Group, Ball Packaging, DexyCo, Direct Media, Eurobanka, Frame, Infostud, Lafarge, L’Oreal, Milšped, NIS, Nordeus, NLB banka, Nordunion, Raiffeisen banka, SAGA, SBB, Schneider Electric, Telenor, i Telegroup. Prvo mesto osvojio je Telenor, a drugo i treće mesto su osvojile ekipe NIS-a. Nagrada za fer plej pripala je ekipi Nordeusa.

Direktor UNICEF-a u Srbiji, Michel Saint-Lot zahvalio je učesnicima turnira na podršci koja će omogućiti da se obezbede optimalni uslovi za razvoj prevremeno rođenih i bolesnih beba, njihovu ishranu majčinim mlekom i negu u kojoj učestvuje cela porodica od samog početka.

– Hvala vam što ste doprineli zajedničkom naporu UNICEF-a i Ministarstva zdravlja Republike Srbije da se ojačaju kapaciteti centara za neonatologiju koji će osigurati preživljavanje i napredak prevremeno rođenih i bolesnih beba – rekao je Michel Saint-Lot direktor UNICEF-a u Srbiji.

On je zahvalio Dynamic Sprot & Helth klubu, domaćinu turnira i kompaniji Knjaz Miloš.

Događaju se priključio i nacionalni ambasador UNICEF-a, Aleksandar Saša Đorđević, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, koji je zahvalio igračima na podršci radu UNICEF-a.

– Preko košarke smo deo UNICEF-a. Moramo da vodimo računa o deci i da pokažemo da smo posvećeni njihovoj budućnosti, ali i da svojim primerom učinimo društvo zdravijim“, rekao je Đorđević. „Pozivam sve igrače i kompanije da se priključe Klubu prijatelja UNICEF-a, i da na taj način podrže stvaranje boljih uslova za svako dete u našoj zemlji – poručio je Aleksandar Đorđević.

Nakon turnira, Aleksandar Đorđević, koji je nacionalni ambasador UNICEF-a od 2006. godine, potpisao je produženje ugovora o saradnji sa ovom organizacijom.

– To što sam ambasador UNICEF-a za mene predstavlja jedno od najvećih zlata koje sam osvojio u životu. Najvažnija vrednost rada UNICEF-a je to što rešenja na kojima radi predstavljaju stvaranje jedankih šansi za svako dete da ostvari svoja prava, da se razvije i da odraste u zadovoljnu i ostvarenu odraslu osobu. A to znači stvaranje boljeg i prosperitetnijeg društva za sve.

– Velika je privilegija imati Aleksandra Đorđevića za nacionalnog ambasadora UNICEF-a u Srbiji. Košarkaška legenda sa međunarodnom ugledom, sadašnji trener nacionalnog tima Srbije, jeste i veliki šampion za decu Srbije. On je pokazao da je posvećen, principijelan, i da je uvek spreman da se zauzme za decu – izjavio je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.