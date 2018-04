Na 9. Direct Media Akademiji poznati digitalni nomad Faris Jakob otkriva kako ideje pokreću ljude

Povezane vesti



Faris Jakob sebe opisuje kao nagrađivanog stratega, kreativnog direktora, pisca, govornika i – “geeka”. Voli da pomaže brendovima, startapovima i marketinškim agencijama da budu STRAVA (AWESOME). Genius/Steals konsultantsku agenciju osnovao je sa svojom ženom Rouzi i oni već pet godina žive svoj san, kao nomadi, putujući po svetu. Kada su odlučili da prodaju prethodni biznis i sve što imaju, nisu planirali da naprave “nomadsku agenciju”, već da nekoliko godina žive svuda po malo. Ali su bili toliko traženi da sada ne samo da žive već i da rade kao nomadi.

Direct Media Akademija pod nazivom “I have a dream” ove godine otvara vrata svim zainteresovanima koji žele da pričaju o strategiji brenda, medijskom planiranju, istraživanju u marketingu, digitalu, PR-u, društvenim mrežama, inovacijama, savremenim metodama i alatima, trendovima… ukratko, o svemu što čini i što će činiti svet advertajzinga. Akademija i ove godine donosi iskustva svetskih eksperata koji su ostavili i dalje ostavljaju trag u svetu komunikacija, kao što je Faris Jakob, suosnivač agencije Genius/Steals za strateško I inovacijsko savetovanje.

Radna biografija Farisa Jakoba je šarenolika. Radio je u najvećim svetskim agencijama na ključnim pozicijama, kao direktor za digitalne sadržaje, komunikacijski strateg, medijski planer, planer za ključne klijente, kreativni direktor, konsultant za menadžment. Bio je I suosnivač digitalne agencije u Njujorku, kao I direktor za inovacije jedne oglašivačke holding kompanije. Autor je knjige „Paid Attention: Innovative Advertising for a Digital World“ i jedan od autora „Digital State“ i „What is a Brand?“. Fast Company ga je svrstao među deset savremenih „momaka sa Medisona“, a njegovo ime se našlo i među najuglednijim media planerima na svetu u izveštaju The Planning Survey.

Njegova supruga Rosi je zapravo izvršni direktor njhovog kreativnog partnerstva. Ona se generalno bavi svim operativnim poslovima, komunicira sa klijentima, vodi sajt, brending, prezentaciju agencije. Oni žive svoj san – putujući i živeći gde ih srce vodi, radeći svoj posao bukvalno kad god i gde god žele. To iskustvo podeliće i sa polaznicima Direct Media Akademije, četvrtog, Festivalskog dana, 18. maja u Madlenijanumu. Kako ideje mogu da pokrenu ljude I prenose se putem njih, gde prestaju granice izmedju sadržaja, medija, PR-a i oglašavanja I kuda se kreće industrija komunikacija – to će biti teme Farisovog predavanja.

Direct Media Akademija je nastala 2012. godine kao interni edukativni program. Vremenom je rasla, razvijala se i otvorila vrata svim zainteresovanim polaznicima. ​Program je kreiran od strane tima Direct Media stručnjaka, sa ciljem da svoju ekspertizu i sveobuhvatan uvid u marketinške komunikacije, podeli sa kolegama, partnerima, preduzetnicima.

​Ovogodišnji slogan Direct Media Akademije posvećen je obeležavanju 50 godina od smrti Martina Lutera Kinga.