MINÉRAL 89: Dnevna doza za snažniju kožu

Povezane vesti



Minéral 89 je mnogo više od proizvoda za negu kože – to je inovativan proizvod sa potpuno novom ulogom u nezi kože. Zamislite ga kao štit koji brani Vašu kožu od modernog načina života (stresa, umora, zagađenja) kojem ste svakodnevno izloženi i istovremeno je čini snažnijom i punijom.

U potrazi ste za idealnim boosterom za početak dana? Želite snažniju, puniju kožu zdravog sjaja? Kao što su telu potrebni vitamini i minerali, tako su potrebni i našoj koži. Zato na scenu stupa Minéral 89, inovativni proizvod iz Laboratorija Vichy, koji možete koristiti tokom cele godine, bez obzira na tip kože. Minéral 89 je drugačiji od proizvoda za negu kože na koje ste navikli – to je inovativni proizvod sa potpuno novom ulogom u nezi kože.

Spoj minerala, lepote i umetnosti

Ovaj inovativni proizvod imao je i svoje regionalno predstavljanje u Postojnskoj jami, u Sloveniji, i tom prilikom okupio predstavnike medija i influensere iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Isprepletanim rovovima 89 zvanica se simbolično otisnulo u pravu #Minéral89 avanturu, podzemni svet minerala, lepote i umetnosti, koji je ujedno bio najbolja prezentacija svega što novi proizvod koji nam dolazi iz Laboratorija Vichy predstavlja. Bez puno reči, ambijent i maestralni nastupi baletskih umetnika, uz povremeno provejavanje ambijentalne muzike koja se mešala za zvukovima kapljica vode, sve prisutne ostavili su bez daha i na pravi način najavili dolazak esencijalne svežine u bočici u ovaj deo Evrope.

Šta je Minéral 89?

Izuzetno lagana minimalistička formula gelaste teksture zasnovana je na Vichy termalnoj vodi sa 15 esencijalnih minerala, kao osnovnom sastojku ovog proizvoda. Mineralizovana voda prvi put u tako visokoj koncentraciji od 89 odsto udružena je sa hijaluronskom kiselinom prirodnog porekla. Dodatak hijaluronske kiseline osnažuje kožu i povećava njenu otpornosti. Brzo se upija i odmah stvara potpuno proziran sloj, koji koži daje punoću, bez osećaja težine, a pritom jača funkciju barijere kože. Iz dana u dan, koža je osnažena, boljeg tonusa i blistava – puna zdravog sjaja. Upravo taj jedinstveni spoj mineralizovane vode i hijaluronske kiseline ističe Minéral 89 u odnosu na druge proizvode.

Zašto mi je potreban?

Zagađenje, stres i umor su samo tri svakodnevne stvari kojima je koža izložena. Zato nije ni čudo da nam ten često izgleda sivo i beživotno. Kao što su vitamini i minerali potrebni za zdravo telo, tako ih zahteva i naša koža. Zato je osmišljen Minéral 89 – za jačanje kože i otpornost prema spoljnim štetnim uticajima. Formulisan sa što manje sastojaka, proizvod je tako primeren i za osobe sa osetljivom kožom. Testiran je pod nadzorom dermatologa i oftalmologa na osetljivoj koži, a njegova formula nema dodanih mirisa ni alkohola.*

U njegov efekat uverila se i Dunja Jovanić, poznata blogerka i influenserka, koja koristi Vichy negu, i koja je sa nama podelila svoje iskustvo:

-Ko god me poznaje, zna da oduvek propagiram da je negovana žena ustvari lepa žena. I u skladu sa tim, nega kože mi je apsolutno najbitnija stvar. Osim toga, ja sam matematičar i žena koja voli brojke, a i rođena sam ’89 godine, i čim sam videla naziv proizvoda, rekla sam „Ovaj proizvod mi je suđen“! Termalna voda i hijaluronska kiselina su među mojim omiljenim sastojcima kada se radi o proizvodima za negu, tako da me nije iznenadilo koliko mi ovaj proizvod prija. Vichy Minéral 89 pogotovo volim da koristim pre šminke, jer s obzirom na teksturu koju ima, može da posluži i kao prajmer. Nedavno mi se desilo da sam na putovanju dosta izgorela po dekolteu, i s obzirom na to da nisam imala kod sebe mleko za telo, na vrat i ceo dekolte sam nanosila Minéral 89 u bogatom sloju, i zaista mi je pomogao da se crvenilo smiri, a koža povrati hidrataciju. Ovaj proizvod je višenamenski – od boostera za svakodnevnu negu i sjaj kože, do ‘prajmera’ za šminku, pa do SOS pomagala u ekstremnim situacijama.

Kako deluje?

Sa samo 11 sastojaka, Minéral 89 je jednostavan, ali efikasan. Hijaluronska kiselina je molekul koji može da zadrži vodu u količini i 1000 puta većoj od svoje težine i tako hidrirajući, pruža zaglađenu kožu lica i zdraviji izgled . Velika raznolikost minerala (koji se nalaze u mineralizovanoj termalnoj vodi Vichy) deluje kao booster i jača barijeru kože. Minéral 89 sadrži veliku raznolikost minerala potrebnih za odbranu kože od štetnih uticaja. Rezultat je blistavija koža boljeg tonusa, koja jednostavno dobro izgleda.

Ko može da ga koristi?

Svi! Namenjen je i ženama i muškarcima, a odlična karakteristika Minérala 89 je ta što odgovara baš svim tipovima kože, čak i osetljivoj.

Suva koža: Minéral 89 biće najbolji prijatelj suvog tena. Sadrži 89 odsto Vichy termalne mineralizovane vode, pa će kožu držati na optimalnom nivou hidratacije, bez suvih predela koji se ljuspaju.

Osetljiva koža: Zahvaljujući umirujućoj formuli, Minéral 89 će odmah umiriti preterano osetljivu kožu. U slučaju da vam je koža osetljiva i crvenkasta, ovaj dnevni booster koji gasi žeđ kože brzo će doneti olakšanje.

Masna koža: Zahvaljujući nemasnom finišu, u Minéralu 89 će moći da uživaju i osobe sa masnim tipom kože. Šta više, on će hidrirati kožu a neće začepiti pore!

Normalna koža: Čak i normalna koža može imati suvih ili dehidriranih delova, zato koristite Minéral 89 kako biste ten održali blistavim tokom cele godine.

Kako se koristi?

Nanesite dve kapi Minéral 89 boostera na čistu kožu lica i vrata kao prvi korak svakodnevnog rituala nege.

Stvarne korisnice potvrdile su učinkovitost Minéral 89 boostera:**

Odmah nakon jednog nanošenja:

– 83% korisnica smatra da koža izgleda mekša

– 65% korisnica smatra da koža izgleda glađa

– 79% korisnica oseća svežinu nakon nanošenja

Nakon četiri nedelje korišćenja:

– 71% korisnica smatra da ten kože izgleda ujednačeniji

– 71% korisnica smatra da je koža boljeg tonusa