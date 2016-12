Mercator Centar Beograd vas poziva da uz zvuke Vlade Georgieva i Vasila Hadžimanova zajedno proslavimo 14. rođendan

Velika zabava, kako za mališane tako i za one starije, povodom proslave četrnaestog rođendana Mercator centra, očekuje od 9. do 11. decembra Beograđane, od jutra do večeri. Uz zvuke Vlade Georgieva, Vasila Hadžimanova, hora Čarolija, DJ-a, kao i uz predstavu za decu i brojne pogodnosti za sve potrošače, rođendan Mercator centra će definitivno obeležiti vikend pred nama.

Veliko druženje počinje u petak uz degustaciju voćnih koktela i After work party, na kome će nastupiti Vasil Hadžimanov Trio, od 17 do 21 čas. Vesela atmosfera uvešće nas u mnoštvo interesantnog sadržaja koji nas očekuje u subotu, uključujući i program za decu od 10 do 15 časova u okviru koga će nastupiti dečiji hor Čarolija. Pre posluženja torte koje nas očekuje u 18 časova, potrošači će imati priliku da uživaju u ritmu DJ-a, a od 20 časova biće upriličeno glavno iznenađenje kada će zapevati velika zvezda naše pop scene Vlado Georgiev.

Nakon celodnevnog subotnjeg programa koji je upotpunjen i velikim sniženjima na brendove, nedelja je rezervisana za najmlađe, kada će biti organizovan niz edukativno-zabavnog sadržaja sve do 14 časova, a predstava “Petar Pan i rođendanska žurka” koja počinje u 12 časova je posebno iznenađenje za njih. I to nije sve, svi potrošači koji u nedelju budu posetili Mercator, moći će da uživaju uz DJ-a do 17 časova.

Povodom proslave četrnaestog rođendana, Mercator centar će svim Beograđanima pokloniti jedan od najzanimljivijih koncerata u ovoj godini. Budite deo dobre atmosfere i posetite Mercator ovog vikenda, od 9. do 11. decembra!