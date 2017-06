Luksuzno izdanje “Hello! Travel Montenegro” promovisano u Podgorici

Luksuzno izdanje magazina “Hello! Travel Montenegro” promovisano je sinoć u Crnoj Gori, u Konjičkom klubu “Vranac” u Podgorici.

Dvojezično izdanje na 188 strana, nastalo u saradnji Nacionalne turističke organizacije Crne Gore i Color Press Grupe, uz podršku Ambasade Crne Gore u Republici Srbiji, posvećeno je onima koji žele da otkriju uvek drugačiju Crnu Goru, rekla je u svom govoru PR Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Aleksandra Maksimović, pozdravljajući prisutne.



Ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore Pavle Radulović rekao je da ne želi da upoređuje Crnu Goru sa egzotičnim destinacijama.

– Nadam se da ćemo doći u situaciju da druge destinacije upoređuju s nama.



Direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Radak-Kukavičić navela je da je Crna Gora mala zemlja samo geografski.

– Kad uzmemo koliki je to broj neotkrivenih djelova, prirodnih ljepota i svega onog što Crna Gora nudi, to jedinstvo različitosti na malom prostoru što Crnoj Gori daje konkurentsku prednost u odnosu na druge destinacije, onda ćete shvatiti da je bio veliki izazov da sve to stavimo među 188 stranica ovog specijalnog izdanja časopisa. Hvala Color Press Grupi koja je izdala ovaj časopis i koja nam je pomogla u selektovanju svih tekstova koji su se našli u ovom izdanju. Magazin ,,Hello” biće distribuiran u regionu, Svi oni koji nisu bili u Crnoj Gori sigurna sam da će prilikom čitanja izabrati Crnu Goru kao destinaciju koju treba posjetiti – rekla je Željka Radak-Kukavičić.

Predsednik Color Press Grupe, Robert Čoban, podsetio je prisutne da od tri dosadašnja izdanja “Hello! Travel” magazina, dva su posvećena Crnoj Gori. Prošle godine je izdat “Hello! Travel Budva” i ove godine magazin posvećen celoj Crnoj Gori. Čoban se zahvalio ambasadi Crne Gore u Srbiji i Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore, kao i svim ljudima iz Crne Gore, klijentima, vlasnicima hotela, restorana, ljudima iz drugih sredina, gradova na moru, iz unutrašnjosti, sa planina koji su dali svoj doprinos da izdanje izgleda ovako.

Brojni gosti, ličnosti iz privrednog, kulturnog i javnog života, uživali uz nastup benda “Toć” i vina “13. jul Plantaže”.