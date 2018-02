Ljubav je na čokoladi

Obradujte svoje najmilije i iznenadite ih za Dan zaljubljenih i Dan žena sa Vašom ličnom porukom ispisanom na čokoladi Najlepše Želje

Najlepše Želje su, skoro jedan vek, izbor mnogih od nas kada treba da pokažemo pažnju dragim osobama i poželimo im najlepše želje u najrazličitijim prilikama. Dan zaljubljenih i Dan žena se bliže, a za ove specijalne prilike, svi zainteresovani biće u prilici da prenesu svoje lične poruke na čokoladu Najlepše Želje, ručno ispisane od strane kaligrafa, i tako iznenade najdraže osobe jedinstvenim poklonom.

U dve odabrane Štark prodavnice tokom 13 i 14.2, kao i 7 i 8.3 2018. godine Vas čekaju naši Najlepše Želje kaligrafi koji će vaše lične poruke preneti na čokoladu. I ove godine tu je iskusni tim kaligrafa koji su kreativni umetnici sa internacionalnim iskustvom, a sa velikom pažnjom odabrani samo za vas.

Kaligrafe možete naći u Soko Štark radnjama 13. i 14.2. i 7 i 8.3. 2018 godine na dve lokacije: u Zemunu, Ulica Glavna broj 14 od 10:00h do 20:00h i u Vasinoj ulici broj 3 takođe od 10:00h do 20:00h i to.

Tajna neodoljivosti čokolade “Najlepše želje” je je prepoznatljiv ukus i kvalitet koji se održava sve ove godine, ali pre svega ljubav potrošača i poverenje koje gradimo iz generacije u generaciju.

Poklonite Najlepši znak pažnje onima do kojih vam je najviše stalo!