La dolce Vita sa Oriflame-om – Menadžerski seminar na Sardiniji 2018

Oriflame kompanija ovog proleća počela je veliku potragu za lepotom sa kampanjom pod nazivom „Lepota na moj način“. Sa više od 50 godina iskustva, inspirisan različitošću lepote miliona ljudi širom sveta Oriflame je ove godine kao destinaciju za Menadžerski seminar – događaj koji organizuje svake godine kako bi proslavio uspeh svojih saradnika – odabrao Italiju, tačnije Sardiniju – ostrvo lepote! Više od 1000 Oriflame saradnika je krenulo na put lepote – slatkog života sa Oriflame-om!

Postoji dobar razlog zašto se Italija smatra kolevkom lepote – Oriflame saradnici su to osetili čim su kročili na tlo Sardinije. Neobjašnjiv osećaj lakoće i prijatnosti, radost koja se oseća u vazduhu, neopisivo lepe plaže… Sve je to učinilo da se Oriflame saradnici osete prelepo već prvog dana! Seminar je počeo u duhu poštovanja svih lepih stvari u životu i u svima nama a Italijani imaju i savršen izraz za to – La bella figura. Usledilo je predivno povezivanje svih Oriflame konsultanata i zaposlenih i nastala su mnoga neponovljiva prijateljstva. Ređali su se dani ispunjeni novim saznanjima, uzbudljivim sastancima, Wellness aktivnostima i vrlo raznolikim radionicama. Ovaj seminar je takođe vrlo bitan jer je odlična prilika da se istaknu i priznaju najuspešniji među najboljima, da podele svoje tajne uspeha sa svima koji su se odlučili za put ostvarenja snova sa Oriflame-om.

U Voi Tanka, luksuznom odmaralištu u kome su odseli, imali su mnogo prilika da se opuste i uživaju na plaži, kraj bazena ili u raznim SPA sadržajima. Prvog dana po dolasku su se upoznavali sa okolinom a već sutradan ih je sačekao uzbudljiv Poslovni dan prepun zanimljivih aktivnosti koji su zaokružili velikom žurkom sa temom „To je ljubav!“ – ludo zaljubljeni u Oriflame način života svi su se zabavljali u društvu pravih Oriflame kupidona – zaljubljenih u svoj posao!

Treći dan bio je u znaku nege lepote, ispunjen raznolikim sesijama za negu kože i upoznavanjem sa zdravijim navikama i predlozima za kvalitetniji i zdraviji život – ali ovo je takođe bio dan za slobodne aktivnosti. I ovaj dan zaokružen je spektakularnom žurkom sa temom „ Ostavi svoj trag“. Nadahnuti strašću za prirodom, lepotom i željom da zajedno proslave pozitivan trag koji Oriflame sa svojim saradnicima ostavlja u celom svetu u životima drugih ljudi Oriflame -ovci su se igrali bojama i napravili jedinstvene suvenire i uspomene.

Tokom četiri predivna dana Oriflame saradnici su okusili La Dolce Vita na najlepši način – uživali su u ukusima Sardinije, upoznali Kaljari glavni grad kao savršeni spoj kulture, mora i sunca, uživali na plažama koje su među najlepšim u svetu i doživeli pravi smisao izraza la bella figura koji nas uči umeću uživanja u lepoti života. Vratili se svojim domovima punog srca i kofera koji vrvi od najlepših uspomena. Naoružani novim saznanjima o poslu, sa svežom inspiracijom za nove uspehe Oriflame -ovci već maštaju i prave planove za destinaciju sledećeg seminara – grčko ostrvo Kos.

