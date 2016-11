Kako do savršene linije i dobrog zdravlja bez odricanja: Frikom Hrono mix zelena mešavina sa preporukom dr Gifing

Kako da ostvarite savršenu liniju, da se dobro osećate bez velikih odricanja? Da biste bili zdravi i vitki, dovoljno je da bazirate svoju ishranu na zdravim i pravilno kombinovanim namirnicama i da uvek jedete svoje obroke u određeno vreme, tvrdi doktorka Ana Gifing.

Prateći principe Programa hrono ishrane dr Gifing, Frikom je na tržište u saradnji sa dr Anom Gifing i njenim Centrom pripremio nov proizvod za sve one koji žele da se pravilno i zdravo hrane. Hrono mix, zelena mešavina, sadrži šparglu, brokoli, tikvice, papriku i prokelj koji posebno obiluju vitaminima A, C, K i vitaminima B grupe – i to posebno folnom kiselinom. Ova mešavina povrća bogata je i mineralima – hromom, kalijumom, fosforom i manganom, a osim toga i vlaknima koja učestvuju u regulisanju probave.

Za svega 10 minuta možete pripremiti ukusan i zdrav obrok, sa Hrono mix, zelenom mešavinom koja će vam poslužiti kao savršen prilog uz meso ili ribu. Pravi izbor za gurmane i vegane, kao i za vreme posta. Laka priprema, mogućnost unosa vitamina putem pažljivo odabrane mešavine povrća, bez gubljenja vremena u nabavci pravi je izbor za vaš menu.

Kažite odlučno “da”, zdravom životu i uživajte u zdravom i ukusnom obroku, bez odricanja i merenja kalorija.