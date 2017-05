Kako pušenje utiče na kožu?

Verujemo da svako od nas ima neki sebi svojstven mali, ‘zabranjeni’ ritual. Neki uz zvuk jutarnjeg alarma već spremaju svoju prvu jutranju kafu, neki dan započinju omiljenim slatkišem, a neki pak kao vid opuštanja pred stresan i naporan dan pale prvu cigaretu. A šta onda kada te baš ne i najpoželjnije navike počnu da se odražavaju na našem zdravlju? Kako odraz u ogledalu, odnosno naša koža predstavlja najmerodavnijeg pokazatelja zdravlja?

Koža, najveći ljudski organ, površine čak 2 m2, predstavlja glavnu barijeru između spoljašnje sredine i unutrašnjih organa. Neretko se dešava da dok uživamo u nekim svojim životnim navikama ne razmišljamo koje posledice ovaj zaista značajan organ podnosi.

Istraživanja pokazuju da se u cigaretama nalazi čak preko 4000 različitih toksina koji uništavaju kolagen i elastin.

Naime, toksini putem krvi dospevaju u kožu, nakon čega dolazi do sužavanja krvnih sudova, odnosno do smanjenog protoka kiseonika u koži, a time dolazi do smanjivanja kolagena u koži. Upravo nedostatak kiseonika čini kožu žutom ili bledom, dok se pak kod nekih osoba javljaju i neujednačene pigmentacijske fleke. A kako je hidratacija osnov zdrave kože, toksini upravo narušavaju vlažnost kože, te time koža postaje sve manje sposobna za regeneraciju.

Kada je koži potrebna detoksikacija?

Tanka i opuštena koža

Zbog uticaja nikotina na elastin i vimentin, koža pušača je dosta tanja. Svojevremena istraživanja su pokazala da je koža pušača čak za 40% tanja od kože osoba koje ne preferiraju cigarete. Naime, pri udisaju duvanskog dima u koži se oslobađa više miliona slobodnih radikala, koji putem krvi deluju na ćelije kože, i utiču na smanjenu proizvodnju kolagena, razbijajući proteine koji održavaju izgled kože. A uz neželjene slobodne radikale, kao jedne od glavnih uzročnika starenja kože, dodamo i nedostatak kiseonika, koža postaje sve manje elastična i sve više dehidrirana.

Nastanak bora

Verujemo da ste primetili da osobe koje puše imaju posebno izboran deo oko usana. Naime, najveća kontrakcija mišića je upravo u toj regiji, jer se mišići aktiviraju prilikom povlačenja duvanskog dima iz cigarete.

Kako ugljen monoksid koji se sadrži u duvanskom dimu potiskuje kiseonik iz kože, dolazi do smanjene cirkulacije krvi i dehidriranosti. A kako je hidratacija osnovni preduslov zdrave kože, u njenom nedostatku dolazi do isušivanja, pucanja kože i stvaranja bora. Usled propadanja kolagena u koži, koža postaje sve manje elastična, dehidrirana, a samim tim podložna starenju i nastanku bora.

Podočnjaci

Nikotin nažalost deluje i na onaj period dana kada naša koža ima mogućnost za odmor, a to je noć. Kako nikotin dovodi do nesanice, jutra postaju pravo mučenje.

Umor i siv odraz u ogledalu upotpunjavaju i podočnjaci. A s obzirom da je upravo noć, odnosno period od 22h pa do 02h izjutra, namenjen detoksikaciji, odnosno obnavljanju ćelija kože, neophodno je u pomoć pozvati kozmetičku industriju koja bi koži pomogla da se naspava, odnosno detoksikuje.



Pigmentacijske fleke

Pored sunčevih zraka, nažalost, duvan utiče i na stvaranje tamnih mrlja na koži koje se najčešće manifestuju na licu i šakama.

Siv i umoran izgled

Možda ne obraćamo svakodnevno pažnju, ali duvanski dim uništava energiju ćelija kože. Pored vedrog i odmornog sjaja, pogled na pušača pokazuje nešto sasvim drugačije. Ten je umoran, sivkasto-žute boje. A koža vapi za energijom.

Bilo da zaista želimo da promenimo neke nezdrave životne navike, ili se možda na to nismo još odlučili, jedno je sigurno. Koži je neophodno poklanjati pažnju i adekvatnu negu. A zdrava i obnovljena koža, prepuna energije proizilazi iz srca prirode.

