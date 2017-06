Izaberi nagradu za nezaboravno leto

Ako ste ikada razmišljali da otputujete na Ibicu, da uz muziku dočekate jutro na plaži, družite se sa ljudima koji na ovo špansko ostrvo stiži iz celog sveta u potrazi za zabavom, onda je ovo leto pravi trenutak za to!

Mada, i Mikonos je sve popularniji za one željne provoda. Izležavanje na plaži, ispijanje hladne Coca-Cole pored bazena, ko ne bi želeo takvo leto? Amsterdam i Berlin i da ne pominjemo! A tek prelepa Barselona i zavodljivi Lisabon. Samo, kako da nešto od ovoga izvedete i sebi priuštite leto za pamćenje? Coca-Cola zna kako!

Sve što je potrebno da uradite je da pronađete kod ispod čepa promotivne flaše Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,5l ili ispod otvarača limenke od 0,33l. Posetite sajt www.cocacola.rs , odabarete nagradu koju želite da pokušate da dobijete, ukucate kod i odmah ćete saznati da li ste dobili nešto u velikoj nagradnoj igri koja sve do traje do 7. avgusta 2017.

Nagrade se dele u dve kategorije. Imate šansu da svakog sata dobijete nešto – udobni lejzi bag u koji možete da se zavalite i kulirate celo leto sa prijateljima, ili pak možete da se odličite za bluetooth zvučnike i obezbedite sebi odličnu muziku koju ovog leta možete poneti svuda sa sobom. Odluka je na vama!

Tu su i dnevne nagrade, i više nego primamljive!. Ako ste ljubitelj tehnike izaberite za sebe telefon iPhone7, a ako pak sanjate o savršenom odmoru izaberite da vas Coca-Cola nagradi putovanjem za dvoje. Iznenadiće vas jedinstvenim aranžmanom do Ibice, Barselone, Amsterdama, Mikonosa, Lisabona ili Berlina.

Uživajte u Coca-Coli i savršenom ukusu leta, a sve detale o tome kako da učestvujete u nagradnoj igri saznajte na www.coca-cola.rs.