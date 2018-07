Iza scene: Kako izgleda snimiti spot sa Brusom Vilisom

Povezane vesti



Verujemo da ste svi već imali priliku da vidite reklamni spot za energetsko piće mađarske kompanije HELL ENERGY u kome glumi holivudska zvezda Brus Vilis. Spot je prikazan u okviru globalne kampanje u više od 20 zemalja sveta, među kojima je i Srbija. Obzirom da je ovo prva kampanja sa tako velikom zvezdom koja je potekla iz našeg najbližeg komšiluka, mnogi se pitaju kako uopšte izgleda saradnja sa glumcem i kako doći do njega.

Mlada i uspešna kompanija HELL posebno je ponosna na ovo postignuće i nesebično deli informacije i detalje saradnje. Ovog puta otkrivaju nam kontekst u kom je spot snimljen i još neke od događaja iza scene.

Prema njihovim rečima, reklamni spot je snimljen tokom zime u Njujorku, između dva velika filmska ostvarenja popularnog glumca, i dalje veoma aktivnog u struci. Radi se o filmovima Glass reditelja M. Najt Šajmalana (M. Night Shyamalan) i Motherless Brooklyn, u režiji Edvarda Nortona čija se prikazivanja očekuju u 2019. godini.

Pre nego što su se sastali sa samim glumcem, u kompaniji HELL kažu da su od ljudi koji su blisko sarađivali sa njim dobili informaciju da je Brus skroman i otvoren i da se ne ponaša kao tipična zahtevna zvezda. Morali su da razgovaraju o svim detaljima snimanja sa njegovim menadžerima, pa čak i to je, kako kažu, bilo prijatno iznenađenje, uprkos skoro 600 razmenjenih mejlova tokom perioda dugog skoro 6 meseci.

Na primer, iz činjenice da nije imao nikakve posebne zahteve u pogledu hrane u vreme snimanja i da je odbio ponudu da mu ručak donesu iz jednog od njegovih omiljenih restorana u Njujorku, može se videti da je ono što se o njemu govori zaista istinito. Kako bi uštedeo vreme za snimanje, Brus je ponudio da boravi u apartmanu nadomak studija, kako bi se izbeglo gubljenje vremena u saobraćajnim gužvama jer je prema ugovoru snimanje trebalo da traje 10 sati.

-Na dan snimanja, stigao je petnaestak minuta ranije, brzo se pripremio i čekao početak snimanja osvežavajući se energetskim pićem HELL ENERGY. Obraćao je veliku pažnju na instrukcije reditelja, sarađivao tokom scena i ponavljao ih sa strpljenjem, humorom i uvek spremnim osmehom, bez obzira koliko puta je trebalo ponoviti scenu. Iako izuzetno profesionalan, bio je prijateljski nastrojen i otvoren prema svima, fotografisao se i potpisivao proizvode za fanove, rekla je sa PR direktorka HELL ENERGY Ester Ana Tot.

Za mačo izgled zadužena je stilistkinja

Pa ipak, kako se ne bi stekao utisak da je sve tako jednostavno, bilo je nekoliko stvari na kojima je Vilis insistirao. Na primer, bio je spreman da sarađuje isključivo sa najboljom snimateljskom ekipom u Njujorku, najboljim stilistom, šminkerom, frizerom. Sve to je bilo uključeno u veoma ozbiljan i detaljan ugovor. Koliko detaljan možemo samo da zamislimo kada uzmemo u obzir činjenicu da je na realizaciji spota u Njujorku radilo 40 ljudi.

Jedna od saradnica je njegov lični stilista i bliska prijateljica Lori Stilson Anderson, bez koje ne počinje nijedno snimanje. Villis je pre 33 godine sarađivao sa svojom omiljenom modnom savetnicom i od tada ona je zaslužna za njegov besprekorni izgled u velikom broju produkcija. Ne čudi što su tokom godina postali bliski prijatelji i što je glumac insistirao na njenom prisustvu.

-On je jednostavno impresivan, setite se samo serije Slučajni partneri… ponekad je npr. morao da nauči 30 strana dijaloga odjednom. A to je činio sa lakoćom. Mislim da je to veliki dar. On je vrlo zabavan i ima veliko srce. Rad sa nekim koga dobro poznajete zaista doprinosi samopouzdanju. Dobro je kada znate da vas neko podržava, da znate da će dati sve od sebe i pomoći vam. Mislim da je u tome moj posao, kaže Lori.

Pejzažni arhitekta zamenjuje Brusa

Erik Barke (Eric Buarque) živi sasvim običan život dok se ne ukaže potreba da na filmu zameni Brusa Vilisa! O tome kako izgleda povremeno „biti neko drugi” Erik otkriva u kratkom razgovoru „iza scene” prilikom snimanja reklamnog spota za HELL ENERGY energetsko piće, u kome takođe ima ulogu dvojnika Brusa Vilisa, koji je zaštitno lice kampanje.

-Sve je počelo 1998. godine, kada su ljudi počeli da mi govore „hej ti izgledaš kao onaj lik iz Umri muški filma“. Počeo sam da se zanimam za to i napravio par snimaka onako sam, u to vreme bez interneta i tehnologije. Poslao sam fotografije u nekoliko različitih agencija i počeo sa nekoliko manjih projekata. Nikad nisam odustao i uz puno upornosti konačno sam dobio priliku s Brusom na filmu Umri muški 4” kaže Erik, koji se nada angažmanu i u nastavku filma Umri muški o kome se šuška…

Kada ne snima, Erik ima običan posao pejzažnog arhitekte od 9-5. Kaže da na poslu imaju razumevanja za njegova povremena odsustva zbog snimanja a on im za uzvrat donese po koju fotografiju sa autogramima glumaca.

Na ulici mu ljudi često prilaze sa istim pitanjem „Hej znaš na koga ti ličiš?” a on voli da se našali pa kaže „Elvisa Prislija?” ili „Denzl Vošingtona?”. To ga zabavlja… Za Brusa kaže da je vro ljubazan, a zahvaljujući sličnosti sa njim imao je priliku da puno putuje, upozna različite zanimljive ljude i uživa lep tretman gde god da se nađe.

Prisustvo na setu mu pomaže da proučava njegove manire, njegovu šetnju, izraz lica. A naravno, gleda i filmove. Tako uči da ga i oponaša a čini se da mu to dobro ide pa mu se dešava povremeno da mu se i sami glumci obrate sa „Ćao Bruse!”, pa mora da ih razuverava i objašnjava da nije on.

Za kratak prikaz atmosfere sa snimanja, pogledajte video: http://hellenergy.com/bw_tvc_bts