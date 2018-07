Humanitarna fudbalska utakmica za dame: “Za male heroje i velike borce” – golovima do osmeha

Profesionalne fudbalerke i poznate dame golovima su obezbedile važan aparat koji pomaže u lečenju dece obolele od raka. Golovima, a svaki je vredeo 10 000 dinara, uz podršku kompanije Hemofarm, nabavljena je infuziona pumpa koja je donirana Udruženju “Zvončica” i Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta.

Humanitarno-edukativni događaj održan je sinoć na Adi Ciganliji u okviru kampanje “Ne budi crven kao rak”.

Humanitarnu fudbalsku utakmicu su igrale dame – prave fudbalerke – profesionalke i državne reprezentativke, ali i naše poznate voditeljke, novinarke, pevačice, glumice, sportistkinje, Leontina Vukomanović, Marina Tadić, Marija Žeželj, Sara Damnjanović, Dušica Spasić, Irena Jovanović, Svetlana Aleksić, Marija Savić Stamenić i mnoge druge. Domaćin i voditelj humanitarne fudbalske utakmice bio je glumac Žarko Stepanov, a sudija muzičar Marko Đurovski. Broj postignutih golova množio se sa 10.000, a prikupljeni novac, koji je obezbedila kompanija Hemofarm, doniran je Udruženju roditelja i dece obolele od raka “Zvončica”.

Pošto nam se leto vratilo i ponovo imamo visoke temperature, na Adi je nastavljena i kampanja “Ne budi crven kao rak”. Zato je pored humanog aspekta, utakmica imala i edukativni karakter o štetnosti infracrvenog zračenja koje može da bude i uzročnik pojave maligniteta. Iz tog razloga treneri ekipa su bili dermatolog KC Srbije dr Jelena Filipović Stojković i pedijatar Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj dr Goran Vukomanović.

“Od štetnog sunčevog zračenja treba da se štitimo uvek, ne samo dok smo na moru. Svima je dobro poznata štetnost UV zraka, ali napominjem da treba biti veoma oprezan sa infracrvenim zracima koji najdublje prolaze kroz kožu, posebno ukoliko želimo da maksimalno usporimo proces fotostarenja zračenjem. Od svih sunčevih zraka koji dođu do zemljine površine više od polovine predstavljaju infracrveni zraci” – objašnjava dr Jelena Stojković-Filipović sa Klinike za dermatovenerologiju KCS.

Zaštita od štetnog sunčevog zračenja najvažnija je kod dece. Dr Goran Vukomanović, pedijatar iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj dao je korisne savete kako najbolje zaštititi mališane tokom letnjih meseci : “Prvo što svaki roditelj spakuje u putnu apoteku je krema za sunčanje. Bitno je da se izabere adekvatna zaštita od sunca sa visokim zaštitnim faktorom, preporučena za uzrast deteta i da se dete radovno maže. Sunčevi zraci su najjači u periodu od 11-16h (a u južnijim predelima od 10 do 17), pa je decu u ovom periodu potrebno skloniti sa sunca koliko god je to moguće. Preterano izlaganje kože suncu već od prvog dana ima veliki uticaj na stanje kože tokom celog života. Krema za sunčanje se nanosi na sve delove kože desetak minuta pre izlaska na sunce. Mazanje deteta se ponavlja u zavisnosti od boje kože, pigmenta i prethodne izloženosti kože suncu. Za bebe i malu decu obično je potrebno ponovno mazanje kože na svakih pola sata. Potrebno je da se koriste preparati koji imaju dokazanu efikasnost u sprovedenim studijama, jer korišćenje krema koje nisu proverene može da dovede do opekotina i oštećenja kože. Obratite pažnju da odabrana krema obavezno ima zaštitu i od infra crvenog IR-A zračenja, a ne samo od UVB i UVA zraka. Idealno bi bilo da odabrana krema štiti takozvanim inovativnim prirodnim filterima.”

Zahvaljujući se prisutnima na donaciji i prikupljenim sredstvima, predsednica udruženja roditelja i dece obolele od raka “Zvončica” Irina Ban je istakla da ovakvi edukativni događaji podižu svest javnosti i daju korisne savete: – “Svi znamo koliko je infracrveno zračenje štetno i kakve posledice izaziva. Kao udruženje roditelja i dece obolele od raka, mi pomažemo već oboleloj deci i njihovim porodicama da pobede ovu opaku bolest. Međutim preventivne akcije i poruke u vezi sa štetnim sunčevim zračenjem koje može izazvati malignitet su takođe izuzetno važne, kako bi što više ljudi obratilo pažnju i poslušalo savete naših lekara”, zaključuje Irina Ban.

U ime dama koje su učestvovale u humanitarnoj fudbalskoj utakmici obratila se Leontina Vukomanović, poznata kantautorka, tekstopisac i pevačica – „U danima kada je fudbal u fokusu, mi žene smo se udružile i organizovale humanitarnu utakmicu, na šta sam mnogo ponosna. Ispunile smo dva cilja, uspele smo da prikupimo sredstva za mališane obolele od najtežih bolesti, a ujedno smo i uzeli učešće u kampanji o štetnom sunčevom zračenju.”