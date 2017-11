Hello! vas vodi u Budvu tokom novogodišnjih praznika

I ove godine u Crnoj Gori moći ćete da uživate u bogatom programu tokom novogodišnjih praznika, ali i tokom dočeka 2018. godine.

Podgorica, Tivat, Kotor, Budva, Herceg Novi i Bar pripremili su muzički program za sve ukuse, a nastupiće neke od najvećih zvezda regiona. Pored toga, u novogodišnjem programu uživaće i najmlađi već od 25. decembra.

Kompletan program tokom novogodišnjih praznika pogledajte u nastavku:

Tivat

25. decembar Dnevni božićni bazar sa DJ žurkom

Trio gušt

26. decembar Pop night sa Banetom Nedovićem

27. decembar Rock night – lokalna grupa Toć

28. decembar Funk night – Tribute band James Brown

29. decembar Dan i noć tamburaša

30. decembar proslave dječije Nove godine

Pop night – Light under the black mountain i Danijel Alibabić

31. decembar DJ Marero, Gibonni i Tribute band “Red Hot Chily Peppers”

01. juanuar koncert klasične muzike ,,Na lijepom plavom Jadranu”

Nina Petković uz DJ Perryja i DJ Sharr i Željko Joksimović

02. januar DJ Doublepower, predgrupa ,,Beyonce band” i Neda Ukraden.

03. januar DJ Saxofone and truba night

04. januar Žika i koncert program “Nikad nije kasno”

05. januar Rock night i Senkina đeca band

06. januar Pop night i Inspiracija bend

07. januar Božićni bazar – DJ žurka

Ana Bekuta

Tokom celog programa od 25.12.2017 – 07.01.2018. godine goste će zabavljati resident DJ- DJ MALLEX.

www.tivat.travel

Kotor

31. decembar Light under the black mountain, Letu štuke, Rambo Amadeus, Partibrejkersi, Električni orgazam

01. januar Veliki prezir, Strayy dogg, Obojeni program, Let 3, Disciplina kitschme

Program obije večeri počinje u 19h, a trajaće do 3h.

www.kotor.travel

Budva

29. decembar grupa Hladno pivo, grupa SARS

30. decembar Bajaga i instruktori

31. decembar “Queen simmphony” band, Bijelo dugme

01. januar grupa Elemental, grupa Dubioza kolektiv

www.budva.travel

Bar

28. decembar KUD i Klapa “Jedinstvo”, KUD “Sv. Jovan Vladimir”, KUD “Rumija”, Etno grupa “Luča”, Etno grupa “Zora”

29. decembar Anđela i Slađana Janković, Haris Babajić, Ibrahihim Mekić, Savo Pejović, Alen As, Orkestar Omera Hodižića i Dino Beharović

30. decembar 12h Dječiji program – Habanera i Rajko Joličić, Ema Čivović, Nemanja Bogićević, Tata Mata band, Grim band, Andrea Demirović, Gula Katapult

31. decembar Klasika u podne, Hor “Antivari” – Miro Kruščić, Aleksandra Vojvodić Jovović, Bojana Pejanović, Akademia, Marija Šerifović

1. jaunar Padrini band, Plavi orkestar

28.12.2017.-02.01.2018. Bar – Trg Vladimira i Kosare, 16-22h Novogodišnji Bazar

www.bar.travel

Herceg Novi

30. decembar Dječija nova godina i slatki bazar

31. decembar Band Senkina đeca, Vlado Georgijev

01. januar Sinhro band, Van Gogh

02. januar Dragoljub Đuričić i Tropico band

www.hercegnovi.travel

Podgorica

31. decembar Dječiji novogodišnji koncert

Bend Neon, Toni Cetinski

01. januar Vlatko Stefanovski, Sergej Ćetković

U periodu od 25. do 30. decembra biće organizovan Novogodišnji bazar

www.podgorica.travel

Hotel Splendid Conference and Spa Resort

31. decembar i 1.januar Severina + gost iznenađenja

2. januar Haris Džinović

www.montenegrostars.com

Hotel Palas Petrovac

31.decembar Lepa Brena, Magazin

1.januar Aco Pejović, Magazin

2.januar Halid Bešlić, Dejan Petrović – Big Bend

31.decembar, 1 i 2.januar Creative band

domaćica večeri

www.hgbudvanskarivijera.com