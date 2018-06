Hello! vam poklanja





Must have ovog leta u neseseru svake dame je svakako tonirana krema. Novo u ponudi Inglot kozmetike je Beautifier Tinted Cream – prva tonirana krema obogaćena mnoštvom nutritijenata i hidrirajućih sastojaka poput koenzima Q10, vitamina C, E i F i ekstrakta šafrana. HD pigmenti pružaju prirodan efekat zdrave i negovane kože. Idealna je kao lagana letnja podloga, koja lepo ujednačava ten i istovremeno koži pruža neophodnu negu. Proizvod je dostupan u paleti od čak osam nijansi.

Za savršen glam efekat predstavljamo Aquastic – liniju kremastih senki za oči visokog sjaja. Sastav je baziran na vodi, kako bi se postigao super light osećaj na koži. Veoma su pigmentovane, tako da i najmanja količina proizvoda pruža pun intenzitet boje. Imaju long lasting efekat, ali nisu vodootporne i zahvaljujući vodenkastoj formulaciji mogu se lako ukloniti. U paleti od deset nijansi, namenjene su postizanju brzog i efektnog glam look/a. Mogu se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa suvim senkama i pigmentima. Takođe, odlično se ponašaju kao fix – baza za glitere.

Za vrele letnje dane koji nas očekuju uvek moramo da imamo rešenje za brzu popravku našeg make up-a. Coverup & Highlight DUO je vodootporan proizvod koji nudi korektor jake prekrivne moći i tečni hajlajter, u jednom. Obogaćen emolijentima, vitaminom E i antioksidantima, korektor eliminiše nepravilnosti i hidrira problematične delove lica, dok hajlajter pruža efekat svežine i elastičnosti. Mogu se kombinovati i koristiti zajedno ili odvojeno, po potrebi. Sunđerast aplikator olakšava postupak nanošenja, bez obzira da li se šminkate kod kuće ili popravljate šminku na poslu. Dizajniran tako da staje u svaku torbu!