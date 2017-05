Hello! vam poklanja

Kao i obično potrebno je da pročitate i pogledate šta je za ovu nedelju Hello! pripremio za vas! Obradovaće i one mlađe, ali i one starije, jer ova nega je svakome potrebna.

Ovoga puta Osvojite tri La Roche-Posay poklona!

Effaclar rutina – Za bolji život kože sklone aknama

Usled sve ubrzanijeg načina života, pojedinci često zaborave na potpunu rutinu nege kože, pri čemu zanemare i važnost čišćenja lica. Važno je naglasiti da je upravo kod kože sklone nepravilnostima, osim nege kože, jako bitno čišćenje adekvatnim proizvodima koji uklanjaju suvišan sebum i ostatke nečistoća na koži. EFFACLAR, kao marka broj jedan u borbi protiv akni prema preporuci dermatologa[1], pripremila je posebno promotivno pakovanje u kojem se uz kupovinu Effaclar DUO (+) nege, na poklon dobija Effaclar Gel (50ml) i Adstrigentni tonik (15 ml). Pored adekvatne nege, La Roche-Posay za bolji život kože sklone aknama pruža i stručan savet u tretiranju akni, koji je itekako značajan. Internet na kome mladi provode sve više vremena je pun neproverenih metoda i čak štetnih saveta za tretiranje akni. U saradnji sa novim zvezdama interneta, odabranim YouTuberima iz Hrvatske i Srbije, organizovan je prvi #FreeFromSpots Bootcamp na kojem je La Roche-Posay u saradnji sa dermatolozima odgovarao na najčešća pitanja mladih u vezi sa problematičnom kožom!

U eri „selfija“ i društvenih mreža, posebno je izražen uticaj akni na pojedince. Mladi dele slike i sadržaj iz svog života, stvaraju krugove prijatelja na društvenim mrežama, žele da budu viđeni u datom trenutku i zbog toga traže način kako da što pre „poprave“ ten na fotografijama. Moderna dermatologija nudi veliki broj tretmana za borbu protiv akni koji su neefikasni, ako im pacijent nije dosledan. Ako govorimo o nezi problematične kože, osim sistematskog i doslednog tretmana cele površine kože, izuzetno je važna pravilna rutina koja podrazumeva čišćenje i kompletnu negu lica.

EFFACLAR RUTINOM DO ZDRAVE KOŽE

Čišćenje lica treba da predstavlja jutarnji i večernji ritual koji uključuje umivanje kože specijalizovanim dermokozmetičkim proizvodima koji kožu čiste od viška masnoća, a uz to imaju i blago keratolitičko i protivupalno delovanje. Pre odlaska na spavanje, kožu je potrebno temeljno očistiti, kako bi se tokom noći odmarala, obnavljala i disala. Čišćenje ne sme da opterećuje kožu, zato se preporučuje upotreba laganih proizvoda.

Neizostavni koraci kada govorimo o čišćenju kože su:

Redovno i svakodnevno skidanje šminke

Pranje lica proizvodom za čišćenje u zavisnosti od stanja, isušenosti i osetljivosti kože

EFFACLAR PENUŠAVI GEL ZA ČIŠĆENJE nežno čisti masnu kožu sklonu nepravilnostima i ima odlična kozmetička svojstva, budući da se dobro peni i lako ispira. Deluje antibakterijski i subregulatorno.

EFFACLAR TONIK je adstringentni tonik koji podstiče mikroljuštenje, smanjuje i pomaže trenutnom odčepljivanju pora, zahvaljujući kombinaciji sastojaka za čišćenje LHA, koji podstiču mikroljuštenje i regulaciju sebuma.

NEGA

Potpuna nega problematične kože zahteva posebnu pažnju, pa je stoga bitno da se koriste proizvodi posebno formulisani za tretiranje osetljive kože.

EFFACLAR DUO [+] je korektivna nega koja pojačano deluje protiv izraženijih nepravilnosti, kako bi sprečila tragove na koži, ujednačila teksturu kože i odčepila začepljene pore.

#FREEFROMSPOTS RUTINA ZA PROBLEMATIČNU KOŽU

Kako bi osetljivu kožu pravilno tretirali i zaokružili celokupni tretman rutine, La Roche-Posay je pripremio promotivno pakovanje u kome su objedinjena oba koraka, čišćenje i nega! Tako se u svim obližnjim apotekama do isteka zaliha može pronaći promotivno pakovanje u kojem se uz kupovinu Effaclar DUO (+) nege na poklon dobija Effaclar Gel (50 ml) i Adstrigentni tonik (15 ml).

PRVI REGIONALNI #FREEFROMSPOTS BOOTCAMP!

S obzirom na to da se na Internetu sve češće susrećemo sa mitovima i pogrešnim metodama tretiranja akni i bubuljica, La Roche-Posay je odlučio da u saradnji sa dermatologom i nekim od najuticajnijih regionalnih YouTubera odgovori na pitanja koja muče mlade širom Hrvatske i Srbije u vezi sa problematičnom kožom, i na taj način osigura relevantne savete.

Tako je 17. marta održan prvi regionalni #FreeFromSpots Bootcamp na kojem su YouTuberi međusobno delili svoja iskustva o najčešćim greškama i ludim savetima koje su isprobali na sopstvenoj koži i putem Facebook LIVE video – intervjua sa dermatološkinjom Jelenom Jakić (na La Roche-Posay Srbija Facebook stranici) odgovarali na pitanja svojih pratitelja.

La Roche-Posay će odgovore na najčešća pitanja koja su ostala neodgovorena objaviti na #Freefromspots webstranici La Roche-Posay.