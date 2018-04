Hello! vam poklanja





Kao što ste i navikli, ponedeljak je dan kada vam Hello poklanja neke lepe i vredne stvari, a ovoga puta smo izabrali nešto što će se dopasti i muškarcima i ženama…

Dok javnost nestrpljivo čeka da poznati glumačko-bračni par Tamaru Dragičević i Petra Benčinu gleda zajedno na velikom platnu, do tada ih možemo videti kao zaštitna lica brenda Dercos, koji je namenjen nezi kose žena i muškaraca.

Ovaj talentovani glumački duo po prvi put je udružio snage za potrebe kampanje nekog beauty brenda, što ne treba da čudi, budući da je oboma upravo kosa jedan od aduta. Uz najvažniju životnu ulogu, uloge roditelja, Tamara i Petar uspešno grade i svoje profesionalne karijere. Pored brojnih filmskih ostvarenja i uloga u pozorištu, Tamara je javnosti posebno postala draga igrajući Nadicu u jednoj od najgledanijih domaćih serija „Vojna akademija“. Za njom ne zaostaje ni Petar, koji uz stalno angažovanje u Beogradskom dramskom pozorištu i kao asistent na Fakultetu dramskih umetnosti, uspeva da gradi i karijeru na malim ekranima, pa nas je sve do suza nasmejao u ulozi Čombeta u seriji „Komšije“.

Zbog profesije kojom se bave, njihova kosa je često izložena različitim preparatima i promenama koje joj posebno štete, pa im je prioritet da joj pruže kvalitetnu i pouzdanu negu.

„Zbog snimanja i stalnog angažmana u pozorištu primorana sam da kosu tretiram figarima i peglama, kao i proizvodima za oblikovanje. Kao i kod većine žena, moja kosa je zimi suvlja, dok u jesen više opada, zbog čega je Dercos Densi Solutions za jačanje i masu kose najbolja stvar, čak i za moju već gustu kosu, jer smanjuje lomljenje, opadanje i pojačava folikul dlake dajući joj sjajan oblik i elastičnost“, navela je poznata glumica razloge zašto joj se posebno dopala ova linija koja kosi vraća gustinu i jačinu. Tamara se osvrnula i na najdrastičniju promenu frizure koju je za potrebe nekog filma bila primorana da uradi – prilikom snimanja filma „Bićemo prvaci sveta“, tada dugu kosu skratila je na paž.

Sa druge strane, jedan od najangažovanijih pozorišnih glumaca, Petar Benčina, navodi da za sada zbog uloge nije bio u prilici da drastično menja izgled kose. On je, takođe, dodao da mu je drago što nega kose i problemi koje muškarci mogu da imaju sa kosom nisu više tabu tema kao ranije i istakao je da je jedina razlika u njegovoj trenutnoj rutini nege kose u odnosu na period kada je bio mlađi to što sada zna da „nije svejedno koje preparate koristiš“ – „Dercos Micro Peel je sjajan. Prija mi jer čisti i umiruje kožu glave, ali imam osećaj i da jača kosu. To mi je važno jer često stavljam gel i preparate za učvršćivanje kose koji isušuju teme i maste kosu“.

U duhu aktuelne kampanje, bračni par Dragičević – Benčina ostao je saglasan da samo oni koji ne pristaju na kompromise, biraju upravo Dercos za negu svoje kose!

Vichy Dercos je dermo-kozmetička ekspertiza za zdrav izgled i lepotu kose, sa ciljanim proizvodima za probleme kose od vlasišta do vrhova. Dercos proizvodi dostupni su u apotekama.

Ukoliko se radi o čestoj ili povremenoj peruti, Dercos šamponi protiv peruti testirani su pod dermatološkim nadzorom i odstranjuju 100 odstovidljive peruti.* Poslednja inovacija iz Vichy laboratorija dolazi u obliku Dercos Micro Peel šampona koji deluje na prianjajuću perut, a njegova formula za čišćenje prilagođena masnoj kosi eliminiše nečistoće, negujući i vlakna kose. Posle nedelju dana upotrebe perut je smanjena, kosa se sporije masti, a vlasište dobija zdravi izgled.

Linija za višestruko povećanje mase kose Densi Solutions sastoji se od tri proizvoda koji direktno deluju na obnavljanje tanke, retke i slabe kose: Densi Solutions koncentrovana nega za tanku i retku kosu za povećanje gustine kose, Densi Solutions šampon za tanku i slabu kosu i Densi Solutions balzam za tanku i slabu kosu, od kojih je kosa mekša i vidljivo deblja.

Ako imate osetljivo vlasište koje želite da umirite i(li) tražite šampone za svakodnevnu, učestalu upotrebu – idealan izbor je Dercos Sensitive linija. Radi se o umirujućoj nezi za kosu sa Vichy termalnom vodom koja deluje na 3 glavna simptoma osetljivog vlasišta: svrab, osećaj neprijatnosti i zatezanja i pomaže u postizanju meke i lepe kose.

Dercos Aminexil Clinical 5 je višenamenska nega protiv opadanja kose, a Dercos Energetski šampon protiv opadanja kose sadrži aktivni sastojak Aminexil SP94™ koji efikasno vraća vitalnost kose od korena do vrhova.

*Testiranje redovnog korišćenja 2 nedelje – Italija