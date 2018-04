Hello! vam poklanja

I u ove praznične dane Hello vam poklanja nešto zaista izuzetno…

Stručni tim poliklinike DIVA, na čelu s estetskim hirurgom dr Svetlanom Bogdanović, a u saradnji s renomiranim farmaceutima, uložio je iskustvo i znanje stečeno kroz više od 25 godina rada s pacijentima u stvaranje ekskluzivne antiage linije krema „Dr Bogdanović“

“DR BOGDANOVIĆ HYDRA CARE”

ANTIAGE KREMA ZA LICE I VRAT



Namenjena je za 24–časovnu negu svih tipova kože lica i vrata.

S obzirom na to da je koži neophodna svakodnevna intenzivna hidratacija u cilju održavanja svežine i prevencije starenja, to je i osnovni zadatak kreme za lice i vrat “Dr Bogdanović Hydra care”. Osim toga, ova krema obezbeđuje koži i potrebnu zaštitu od spoljnih uticaja, što je presudno u očuvanju vitalnosti kože lica. Bogata je supstancama sa snažnim hidrirajućim i antiaging efektom jer sadrži hijaluron, vitamin E, esencijalna ulja i peptide koji, delujući na ćelijskom nivou, dovode do duboke hidratacije i značajnog smanjenja finih bora uz prevenciju starenja kože. Lagana tekstura kreme omogućava koži da je brzo upija s odmah vidljivim efektom osveženja, a fini transparentni sloj štiti je od spoljašnjih uticaja. Rezultati redovnog korišćenja kreme “Dr Bogdanović Hydra care” su fantastična svežina, intenzivno hidrirana koža, popravljen tonus, blistava koža, redukcija finih bora

“DR BOGDANOVIĆ ULTRA CARE”

ANTIAGE KREMA ZA SUVU I OSETLJIVU KOŽU



Namenjena je za 24-časovnu intenzivnu negu suve i osetljive kože, kao i regije oko očiju.

Iako svi tipovi kože zahtevaju svakodnevnu negu kako bi lice bilo lepo, a koža zdrava, posebnu pažnju zahteva suva i osetljiva koža, kao i regija oko očiju, gde je koža izuzetno nežna. Suva i osetljiva koža lako puca i sklona je perutanju, kao i različitim reakcijama na spoljašnje uticaje, a na njoj se nakon 30. godine lako stvaraju prve vidljive fine bore. Zato je veoma važno pažljivo i pravilno odabrati kremu koja će je dovoljno nahraniti, hidrirati, ukloniti bore, sprečiti nastanak novih, ali je i zaštititi od negativnog dejstva spoljnih uticaja, što je i osnovni zadatak kreme za lice “Dr Bogdanović Ultra care”. Ova krema je bogata hijaluronom, shea butterom i esencijalnim uljima i ima snažan antiaging efekat te izaziva regeneraciju na ćelijskom nivou, što dovodi do duboke hidratacije, hranjenja kože, značajnog umanjenja bora, prevencije starenja kože i stvaranja zaštitnog filma. Zbog svog sastava, ova krema pomaže u izgradnji neuro-transmitera koji su odgovorni za održavanje tonusa mišića, a bolji tonus mišića znači i manje opuštenu kožu. Rezultati redovnog korišćenja kreme “Dr Bogdanović Ultra care” su pojačana hidratacija, smanjivanje sitnih bora, regenerisana i remodelirana struktura kože, usporena pojava novih bora.

“DR BOGDANOVIĆ PERFECT CARE” ANTIAGEKREMA ZA NORMALNU I MASNU KOŽU



Namenjena je za 24-časovnu negu normalne i masne kože.

Normalna koža, da bi bila lepa i zdrava, zahteva svakodnevnu negu, baš kao i masna koža, koja je čvrsta i debela sa vidljivim porama i koja sporije stari, ali se bore ipak pojavljuju. Međutim, ona je zbog prirodnog zaštitnog filma sklona stvaranju akni, te je neophodno koristiti odgovarajuću kremu kako bi se držala pod kontrolom. Osnovni zadatak kreme za lice “Dr Bogdanović Perfect care”je da reguliše masnoću kože, sprečava stvaranje bora i redukuje već postojeće uz snažnu hidrataciju i izražen lifting efekat. Rezultati redovnog korišćenja kreme “Dr Bogdanović Perfect care”su: osvežena koža, prevencija starenja, regenerisana struktura kože, ublažavanje bora za samo 3 do 4 nedelje i usporena pojava novih bora.

