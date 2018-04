Hello! vam poklanja

Ako ste se upitali zašto ne uspevate da se izborite sa emocijama i zašto vas one “obore” kada se najmanje nadate, onda je ovaj poklon koji smo pripremili za vas ono što vam je potrebno.

Beograđani su ovog vikenda u hotelu Hyatt imali čast da prisustvuju seminaru koji se prvi put održao u prestonici i slušaju jednog od najuticajnijih autora na svetu. Emocije su bile tema ovog izuzetnog seminara, a kako ljudi mogu da menjaju svoje emocije pre nego što one promene njih na primenljiv način objasnio je Nil Donald Volš.

Seminar u Beogradu otvorila je PR menadžerka i novinarka Saša Simović.

Na celodnevnom seminaru gospodin Walsch približio je prisutnima kako se na emocije može svesno uticati i svakodnevno menjati stvarnost.

– U momentu kad odlučite da krenete s promenama u vašim životima, najvažnije je prvo početi od promene svojih pretpostavki o tome zašto se promene i događaju. Mislim da se one događaju zbog onoga što mi zaista jesmo, zbog naše prave prirode i onog zašto smo ovde. Smisao života je u ponovnoj izgradnji samoga sebe u nešto sasvim novo, i to kroz sadašnji trenutak – rekao je Nil Donald Volš o procesu prolaska kroz velike životne promene.

Svojom jednostavnošću i humorom ovaj autor čije su knjige prodate u do sad neverovatnih 15 miliona primeraka i prevedene na 37 jezika, oduševio je preko 500 ljudi koji su prisustvovali celodnevnom seminaru u hotelu Hyatt.

Nakon uspešnog seminara gospodin Volš održaće i večernje lekcije u teatru Madlenianum sa početkom od 18 časova. Tema ovih lekcija biće zahvalnost i kako možemo da koristimo ovaj moćan alat u svakodnevnom životu.

Večernje lekcije 2.aprila u teatru Madlenianum otvoriće trener za lični razvoj, Dragana Jovanović:

U toku trajanja večernjih lekcija svi posetioci moći će da kupe knjigu “Devet promena koje će promeniti sve “ . Cena knjige je 999.dinara

– Sve promene su za vaše dobro. Većina nas to tako i doživi nakon nekog vremena, kad se prašina slegne. Dok se promena događala, mnogi od nas su je doživljavali kao nešto najgore u životu, da bi na kraju otkrili njenu sasvim drugačiju formu. Ona bi postala nešto najbolje što nam se dogodilo u životu. Ali, činjenica je da ovo vredi za sve što nam se ikad dogodilo u životu, ali mi to ne znamo i zato to ne možemo prihvatiti. Nama se čini da su se stvari pogoršale. Ipak, sve su to “pakovanja” mehanizama uma jer su oni ograničeni unutar svojih konstrukcija i sećanja – Napisao je Nil Donald Volš o promenama u ovoj knjizi.