Hello! vam poklanja

Šta je to umorna koža? Opuštene crte lica, ten bez sjaja, koža smanjenog tonusa i punoće – ova obeležja koja nazivamo umorom kože, biološki uzrokuju višak oksidativnog stresa, pa je koža tada iscrpljena, a oštećenja se akumuliraju.

Stoga, ma koliko bila blaga i reverzibilna, na njih se odmah mora delovati. Za čime instinktivno posežemo u borbi protiv umora? Za vitaminskim preparatima. Upravo je iz tog razloga razvijen Liftactiv Fresh Shot – prvi antioksidativni tretman brenda Vichy protiv umornog izgleda kože. Ovaj intenzivan tretman, koji se koristi svakog jutra, formulisan sa moćnim antioksidansima, uključujući čist vitamin C, pruža trenutni okrepljujući efekat. Posle 10 dana tretmana, koža je blistava i izgleda odmorno, jednostavno preporođena! Proizvod je idealan za situacije kada vam je važno da brzo vratite blistavost vaše kože lica. Pogodan je za prilike kao što su venčanja, snimanja ili bilo koji drugi događaj tokom kojeg želite da vaša koža odiše svežinom. Za trajniji efekat liftinga i vidljivo čvršću kožu uz antioksidativni tretman preporučuje se korišćenje komplementarne dnevne rutine nege iz linije Liftactiv Supreme.

Koja žena danas ne doživljava trenutke velikog umora? Ipak, za umornu kožu postoji i mnogo razloga – između posla i privatnog života (a oba moraju biti „uspešna”), često je teško pronaći vremena za odmor i oporavak. Patimo od iscrpljenosti, a to se oseća i vidi i na koži koja gubi elastičnost i „zarađuje“ bore. Dodajmo tome zagađenje vazduha, lošu ishranu i višak UV zračenja i situacija postaje još gora. Tada je vreme da kažemo: „Dosta”! „Da” ispunjenom životu i „ne” koži koja ne prati taj ritam i odaje znakove umora i stila života. Šta god da im se događa, i bez obzira na nivo stresa, dame žele kožu koja izgleda sveže i odmorno, blage crte lica i mladalački izgled.

U SRCU LIFTACTIV FRESH SHOT TRETMANA: ODBRAMBENI SISTEM KOJI CILJA 100% NA OKSIDATIVNI STRES

Imajući u vidu da svaki antioksidans ima svoj spektar delovanja, Laboratorije Vichy su se oslonile na specifičnu kombinaciju komplementarnih aktivnih sastojaka kako bi obezbedile maksimalnu efikasnost protiv oksidativnog stresa koji uzrokuje umoran izgled kože.

VITAMIN C: ZVEZDA BORBE PROTIV UMORA – Čak 15 odsto vitamina C u čistom obliku nalazi se u jednom Liftactiv Fresh Shot tretmanu. Askorbinska kiselina, koju koža savršeno upija, u 100 odsto hipoalergenoj formuli. Nužan za pravilno funkcionisanje organizma, vitamin C prisutan je u koži, gde se, hvatajući određenu vrstu slobodnih radikala, bori protiv štete koju uzrokuje oksidativni stres. Efekat ovog aktivnog sastojka ne kasni: sitne bore su ublažene, ten je ujednačeniji, a koža blistavija. Osetljiv koliko i moćan, vitamin C se brzo kvari pod uticajem kiseonika, vode i toplote, međutim njegova svojstva ostaju netaknuta tokom 10 dana tretmana.

Vitamin E – Deluje u duetu sa vitaminom C, a jedan obnavlja drugog. Vitamin E primarno deluje umirujuće i štiti od zagađenog vazduha. Plus: smanjuje znakove umora.

Neohesperidin prirodnog porekla – Sa vrlo širokim spektrom delovanja protiv slobodnih radikala, bori se protiv upale, sprečava oštećenja povezana sa UV zračenjem i stimuliše obnovu epidermisa. Plus: blistavija, čvršća i glatkija koža.

Polifenoli primorskog bora – Za ujednačeniji i blistaviji ten, čvršću kožu.

Vichy mineralizovana termalna voda – Čak 16 kliničkih istraživanja istaklo je sposobnost Vichy termalne mineralizovane vode u jačanju prirodne odbrane kože. Plus: učvršćena koža koja blista od zdravlja.

Fragmentisana hijaluronska kiselina – KRALJICA PUNOĆE – Malena veličinom, putuje u unutrašnje slojeve epidermisa. Plus: izglađena koža, punije teksture, vlažnija, elastičnija i manje izraženih sitnih bora.

VIDLJIVI REZULTATI PRIMENE ZA SAMO 10 DANA

Svakog jutra, tokom 10 dana, nanesite četiri do pet kapi antioksidativnog tretmana protiv umornog izgleda kože (poput seruma) pre svoje svakodnevne nege. Budući da štiti od oksidativnog stresa i trenutno oživljava napaćenu kožu, ovaj novi korak u vašoj nezi se zaista isplati. Moćne je i jednostavne formule, sa samo 11 sastojaka, ne sadrži ni mirise ni silikone. Izbegavati područje oko očiju i koristiti tri do četiri puta godišnje za obnovu. Koža je u trenu odmorna, boljeg tonusa i učvršćena. Klinički dokazano: posle 10 dana su umanjene sitne bore i znakovi umora, a ten je blistaviji. Za dugotrajan efekat liftinga i vidljivo čvršću kožu, uz antioksidativni tretman preporučuje se korišćenje komplementarne rutine nege iz linije Liftactiv Supreme. Prilikom primene Liftactiv Fresh Shot tretmana važno je pridržavati se određenih mera opreza, kao što je neizlaganje sunčevim zracima.

