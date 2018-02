Hello! vam poklanja

Pred nama je Dan zaljubljenih, ali i Sveti Trifun zaštitnik vinograda i vinara, dan kada možete očekivati poklon od drage osobe, kada će vas obradovati nešto o čemu ste maštali i što ste priželjkivali…

Ako ste želeli nešto sasvim fino i zavodljivo za ovaj dan, Hello! vam ispunjava želju!

Kompanija Bonatti nas je i navikla na mnoga iznenađenja, poklone i popuste, tako da možemo slobodno da kažemo da su Bonatti radnje postale nezaobilazno mesto za kupovinu poklona koji se pamte.

Ukoliko do sada niste, pravi je trenutak da svratite do neke od Bonatti radnji i pogledate šta je sve na fantastičnom sniženju koje ide do čak -50%!

U utorak i sredu, 13. i 14. februara, u Bonatti radnjama za svaku kupovinu preko 1.000 dinara na poklon dobijate ručno izrađen medenjak, pravi simbol ljubavi i sreće.

Bonatti je spremio poklon za našu čitateljku, slip veš u neodoljivom printu sa srcima i čipkani brushalter koji će vas oduševiti!

Ako želite da osvojite Bonatti komplet veša, dovoljno je da ostavite komentar ispod posta na našoj Fejsbuk stranici!

*slip model veša “Anja” je dostupan u veličinama S, M, L, XL

*brushalter “Irena” je dostupan u veličinama 70 B, 75 B, 80 B, 85 B.