Hello! vam poklanja!

Ako spadate u grupu onih koji imaju problema da pronađu odgovajući preparat za svoju kožu, posebno kada su dani vreli i kada je crveni alarm naznačen u vremenskoj prognozi, ovo je idealan poklon za vas!

Iako je za mnoge bitno da je losion za sunčanje vodootporan i lepog mirisa, ipak je najvažnije da bude pH neutralan, odnosno 5.5, da ima odgovarajući SPF (koji predstavlja UVB zaštitu) i precizno definisanu i visoku UVA apsorpciju (98%) kako bi naša koža imala maksimalnu zaštitu od opekotina i melanoma, ali i intenzivnu negu koja hidrira i regeneriše kožu oštećenu od sunca.

Pomozite vašoj koži u borbi sa štetnim UV zračenjem i osvojite pet SebaMed poklona

Linija proizvoda za sunčanje nemačke medicinske kozmetike SebaMed održava prirodnu pH vrednost kože pH 5.5., dok u isto vreme štiti kožu od štetnog UV zračenja. Svi proizvodi su laki za nanošenje, ne ostavljaju masne tragove, a otporni su na vodu, znoj i pesak.

Pogodni su i za osetljivu kožu, jer su hipoalergeni, dermatološki i klinički testirani.

Leto je najopasnije vreme za kožu, jer sunce emituje širok spektar zračenja. Jedini zraci koji mogu biti štetni su ultraljubičasti UV-A i UV-B zraci, koji prodiru u kožu i uzrokuju razne biološke procese. Kako bi se zaštitila, koža proizvodi melanin, što dovodi do tamnjenja i zadebljanja površinskog sloja kože. Međutim, kada dođe do prevelikog izaganja UV zracima, dolazi do pojave opekotina i narušavanja sposobnosti samozaštite.

Da ne bi došlo do svega toga, potrebno je da pomognemo našoj koži, a najefikasniji proizvodi su oni koji podržavaju prirodne karakteristike naše kože. A najbitnija karakteristika kože, i ujedno glavno oružje u borbi protiv spoljašnjih uticaja, je pH vrednost kože.

Prirodna pH vrednost kože jeste 5.5 i veoma je bitno da se održi, pogotovu tokom leta. Kada je previše alkalna ili bazna, koža postaje suva i osetljiva, a u nekim slučajevima je moguća i pojava i ekcema i zapaljenja, što dovodi do gubitka kolagena u koži, pa se stvaraju bore.