Hello! vam poklanja

Početak leta, odmora, opuštenih misli i uživanja… Možda početak neke nove romanse? Spisak MUST HAVE proizvoda za letnje uživanje je sve veći. Želimo da zablistamo kao nikada do sada. Ne zato što ove godine idemo sa najboljom drugaricom na letovanje i osvajamo zavodljivim pogledima muška srca. Da, slažemo se, biće tu ženskih priča, uživanja uz kafu, ali možda se izrodi i neka nova ljubav i strast sa mladićem kojeg smo očarale u vreloj letnjoj noći.

Zavedi ga u vreloj letnjoj noći

Takođe, sigurne smo da neke od nas ovog leta odlaze sa partnerom i željno iščekuju te letnje, sitne radosti. Duge šetnje pokraj mora, reke ili jezera moraju biti nešto po čemu ćemo pamtiti ovo letovanje. A mi znamo i kako.

Mi smo čarobne žene koje magični zavodljivi štapić kriju u senzualnosti, nezi, radosti i osmesima. Nosimo sa sobom sve ono što će nas činiti opuštenim, a ujedno otmenim divama. Patike?Da, može! Visoke potpetice? Da, može! Crveni ruž? Da može! Jedino je sigurno, možda ćemo nešto od toga i preskočiti, ili pak zaboraviti. Ono što uvek nosimo sa sobom jeste jedinstvena nega koja je nastala baš u želji da ženu učini čarobnom i nestvarnom, u samo jednom koktelu.

Višenamenski proizvod, Huile Prodigieuse® OR, čarobni zlatni koktel sa čak 7 dragocenih biljnih ulja učiniće nas istinskim divama ovog leta. Jednostavno je – žene znaju kako.

Dovoljno je da ponesemo ovog senzualnog zavodnika sa sobom, ma gde pošle jer onće…

#1 Isticati preplanulu boju

Nakon povratka sa plaže, posle prijatnog tuširanja, nanosimo zlatno ulje na telo. Dok se sedefaste čestice budu kotrljale našom kožom, osetićemo da je naša koža zaista jedinstvena i drugačija. A preplanula boja još uočljivija i prirodnija.

#2 Umiriti kožu nakon sunčanja

Jedinstvena, neponovljiva formula, mnogo puta kopiranog Huile Prodigieuse® OR Čarobnog suvog ulja sada je postala još unapređenija. Inovativna formulacija sa Tsubakiuljem uz dodatak vitamina E, sa visoko hranljivim i hidrirajućim svojstvima, umiriće kožu nakon sunčanja.

#3 Nahraniti kosu

Arganovo ulje s obnavljajućim svojstvima, posebno naglašenim na kosi, omogućava delovanje na lepotu svih tipova kose. Zlatni koktel čestica pored toga što će kosi dati diskretan sjaj, dodatno će je učiniti mekšom, obnovljenom, snažnijom i sjajnijom.

#4 Podmladiti kožu kao savršen make up

Pomešaćemo par kapljica ulja sa tečnim puderom ili BB kremom i naneti na kožu. Uz efekt “štita” koje nam Tsubaki ulje pruža jer smanjuje količinu zagađujućih čestica na koži, i pruža antioksidativno delovanje koje je dokazano od strane dermatologa, samo 1 kap Huile Prodigieuse® OR Čarobnog zlatnog ulja štiti kožu od preko 90% slobodnih radikala, sprečavajući prevremeno starenje. Sada znamo zašto je ovaj koktel biljnih ulja MUST HAVE na našoj koži kao letnji make up. A tek ako ga stavimo kao hajlajter? Da, žene uvek čarobno znaju kako.

NOVA dragocena bočica užitka

NUXE Huile Prodigieuse® OR Čarobno suvo ulje sa zlatnim sjajem svojih 25 godina života dočekalo je u potpuno inovativnoj formuli. Sada bogato s čak 7 dragocenih biljnih ulja, uz potpuno novi sastojak, Tsubaki ulje, postalo je još hranljivije, nežnije i glamuroznije. Uz ulje makadamije, lešnika, borača, argana, kamelije i slatkogbadema čini fantaziju mirisa koji pružaju savršen osećaj na kosi, licu i telu. Zlatni koktel čestica deluje potpuno očaravajuće na koži jer pruža diskretan svilenkasti sjaj, a na nogama pruža efekat svilenkastih čarapa. A uz prisutvo najčuvenijeg vitamina mladosti, vitamin E, doprineće da vaše telo i kosa budu poput svile.

