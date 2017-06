Hello! vam poklanja

Stigao nam je jun a sa njim i sunce, more, plaža, pesak. Zdrava ishrana, fizička aktivnost i želja za lepim izgledom prisutni su tokom cele godine. Međutim, nekada poželimo da malo više učinimo za sebe, posebno u toplim danima kada se prepuštamo letnjem suncu, a telo oktrivamo laganom povetarcu.

3 saveta kako umanjiti strije na koži

Verujemo da su sve žene čarobne, pa čak i onda ako primetimo manje nedostatke na svom telu. Međutim, nekada neki se mogu i ublažiti. Jedan od njih su upravo strije.

Nastaju usled promena na koži, a često pod uticajem hormona. U periodu trudnoće hormoni imaju zadatak da razmekšaju kolagen kako bi koža bila elastičnija. Međutim ni kolagenski sastav nije kod svake žene isti. Neke od žena se mogu pohvaliti jačim, a neke slabijim kolagenom. One koje nisu imale tu sreću da on bude jači susreću se sa pojavom strija. Međutim, nije samo period trudnoće vreme kada one mogu nastati. Period naglog gojenja, pa čak neretko i pubertetsko doba mogu biti praćeni ovom pojavom na koži. Adolescenti se susreću sa strijama koje nastaju usled prebrzog rasta tokom puberteta, a time i do naglog širenja kože i nastanka strija.

Na početku, strije su obično crvene boje, dok vremenom postaju belje, ali ne i znatno manje vidljivije. Nije ih moguće u potpunosti ukloniti, ali smanjiti njihovu vidljivost jeste.

Stoga donosimo 3 beauty saveta koja će pomoći svakoj dami.

#1 Podstičite cirkulaciju

Redovna masaža pa makar i tokom tuširanja spužvicom, odlična je za podsticanje cirkulacije koja će pomoći pri smanjenju vidljivosti strija. Dok su strije još u crvenoj fazi, lakše je smanjiti njihovu vidljivost.

#2 Piling i hidratacija

Otklanjanje izumrlih ćelija sa kože, pomaže pojavi nove, mlade kože. Na taj način ubrzanije se ćelije kože i obnavljaju, te su i strije manje vidljive.

#3 Čaroban tretman iz srca prirode

Suva ulja omiljena su ulja žena širom sveta. Br. 1 anti-age nega u francuskim apotekama, NUXE, sada se može pohvaliti inoviranim proizvodom. Delovanje kultnog novog Čarobnog suvog ulja Huile Prodigieuse® na smanjenje vidljivosti strija za čak 30% potvrđeno je od strane dermatologa.

Upravo bogato dragocenim biljnim uljima poput ulja borača i slatkog badema pomaže u smanjenju vidljivosti strija. Ulje borača, bogato nezasićenim masnim kiselinama, deluje protiv bora i nastanka strija, povećavajući elastičnost i tonus kože,te dajući joj mekoću.

Dok ulje slatkog badema bogato je esencijalnim masnim kiselinama koje su najsličnije ljudskom sebumu. Jača prirodnu zaštitnu barijeru kože i njen hidrolipidni flim, te utiče na hidrataciju kože, njenu mekoću, štiteći je od spoljašnjih faktora. Uz dodatak potpuno novog Tsubaki ulja, čuvene ‘zimske ruže’ nova formula Huile Prodigieuse® sada pruža anti-age delovanje pružajući koži ‘ekfekat štita’ od slobodnih radikala za čak 90%. Uz ulje lešnika, makadamije, argana, te ulje kamelije čini nezaobilazan koktel svakodnevne nege kose, lica i tela. Uz dodatak vitamina mladosti, vitamina E, koji pomaže u obnavljanju kolagena, poboljšava teksturu i elastičnost kože. Pomaže u sprečavanju nastanka strija, te i u obnavljanju kože.

