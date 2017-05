Hello! vam poklanja

Povezane vesti

Osvojite 3×2 karte za film ˝PIRATI SA KARIBA˝ u petak, u bioskopu Cineplexx Delta City od 21.30h.

PIRATI SA KARIBA – SALAZAROVA OSVETA (PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR’S REVENGE)

U bioskopima od 25. maja 2017.

Režija: Espen Sandberg i Joachim Rønning

Uloge: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kevin R. McNally, Kaya

Scodelario, Golshifteh Farahani, Stephen Graham, David Wenham i Geoffrey Rush

Žanr: akciona avantura

Studio: Disney/Jerry Bruckheimer Films

Od kompanije Walt Disney Pictures i Jerry Burckheimer Films stiže film “Pirati sa Kariba – Salazarova osveta”, peti film legendarne filmske franšize, u koji se vraća Džoni Dep nominovan za Oskara za ulogu razuzdanog, neustrašivog anti heroja kapetana Džeka Sparoua. Depu su se u novoj avanturi pridružil dobitnici Oskara Havijer Bardem i Džefri Raš, kao i drugi članovi glumačkog ansambla kako novi, tako i oni poznati ljubiteljima “Pirata sa Kariba“.

U produkciji Džerija Brukhajmera i režiji Joakima Reninga i Espena Senberga, “Pirati sa Kariba – Salazarova osveta” donosi novu uzbudljivu priču sa otvorenog mora prožetu elementima fantazije, humora i akcije.

Premijerom “Pirata sa Kariba – Tajna Crnog bisera” 2003. godine, nastala je najuspešnija franšiza Džerija Brukhajmera, jedna od najuspešnijih u istoriji studija Walt Disney. Ovaj filmski serijal je u uneo nova pravila u filmsku industriju i postao fenomen koji menja istoriju uz naredne filmove koji su se pojavili: “Tajna škrinje” (2006), “Na kraju sveta” (2007) i “Na čudnim plimama” (2011). Zajedno, ova četiri filma su zaradila 3.7 milijardi dolara na blagajnama širom sveta, ali još važnije je što su inspirisali i očarali publiku svih generacija širom sveta.

U ovom filmu “Pirati sa Kariba – Salazarova osveta“, kapetan Džek Sperou mora da se suoči s vetrovima koje mu donosi zlehuda sudbina dok beži od Đavoljeg Trougla koji ubija svakog pirata (i, naravno, Džeka), pa mora da se suoči sa smrtonosnim mornarima duhovima i njihovim kapetanom Salazarom. Džekova jedina nada leži u legendarnom Posejdonovom trozupcu, ali da bi ga našao, mora da sklopi savez s Karinom Smit, briljantnom i lepom astronomičarkom, i Henrijem, tvrdoglavim mladim mornarom Kraljevske mornarice. Za kormilom “Umirućeg galeba“, jadnog, malog i izanđalog broda, kapetan Džek pokušava ne samo da preokrene svoju zlu sreću, već i da spasi svoj život od najvećeg i najužasnijeg neprijatelja s kojim se ikad suočio.

Uz Džonija Depa, u filmu igraju Havijer Bardem (Javier Bardem), Brenton Tvejts (Bernton Thwaites), Kaja Skodelario (Kaya Scodelario), Kevin R. MakNali (Kevin R. McNally), Golšifteh Farahani (Golshifteh Farahani), Dejvid Venam (David Wenham), Stiven Grejem (Stephen Graham) i dobitnik Oskara Džefri Raš (Geoffrey Rush).

KAPETAN ZA KORMILOM

Kada Džeri Brukhajmer i Dizni krenu u pripreme za snimanje sledećih „Pirata sa Kariba“, oni počinju da tragaju za novom pričom koja bi serijal odvela nekoliko koraka napred, ali u isto vreme se drže elemenata fantazije, akcije, komedije i natprirodnog koji s prvi film učinili senzacijom.

Potraga ih je odvela do scenariste veterana Džefa Nejtansona (Jeff Nathason), i dok je on bio zauzet osmišljavanjem i oživljavanjem novih avantura, nastavljena je potraga za rediteljem. Producenti su na kraju našli savršene reditelje za ovaj film, norveške reditelje Joakima Reninga i Espena Sanberga. Rediteljski duo je poznat po epskoj priči nominovanoj za Oskara, „Kon-Tiki“ posle koje su usledila Netflixova mini-serija „Marko Polo“.

Za reditelje, mogućnost da rade na franšizi „Pirati sa Kariba“ bila je ostvarenje snova.

–To je film uz koji smo odrasli i koji volimo,“ kaže Sandberg. „Ta mešavina avanture, akcije i komedije je nešto što smo oduvek voleli kod američkih filmova, Rening priznaje, -Ovi filmovi o piratima me podsećaju na ostvarenja koja su me inspirisala da postanem reditelj kad sam bio dete. Sad kad i sam imam decu, sjajno je što mogu da snimam filmove koje oni mogu da gledaju. Ovo je pravi porodični film. Mi znamo da je pokušaj da se napravi nešto originalno u petom nastavku veliki izazov, ali nama je to bilo važno, nastavlja Rening, na šta Sandberg dodaje,

-Mislim da smo se prilično osvrnuli ma prvi film kad smo ovaj počeli da radimo. Ovo je izuzetna franšiza, i velika odgovornost za nas. Mnogo je ljubitelja širom sveta i mi smo bili ljubitelji dok smo filmove gledali u Norveškoj.

Ukoliko želite da osvojite karte, ostavite komentar na našoj Fejsbuk stranici.