Hello! vam poklanja

NOVO: Zaštita od fotostarenja i ublažavanje

postojećih bora U JEDNOM PREPARATU!

Uz upotrebu Eucerin® ANTIAGE fluida za zaštitu lica od sunca SPF 30 i SPF50, brzo i lako, uz upotrebu samo jednog preparata, koža je dubinski zaštićena od štetnog uticaja UV zračenja, a simptomi starenja na licu i dekolteu su vidljivo umanjeni.

⦁ Pruža koži biološku zaštitu od prevremenog starenja kože i ostalih negativnih efekata sunčevog zračenja

⦁ Popunjava bore na površini i duboko u koži i vraća volumen

⦁ Obezbeđuje optimalnu hidrataciju



Adekvatna nega već posle 20-te godine podrazumeva svakodnevnu upotrebu niza preparata. Ali, čak i one dame koje se veoma disciplinovano pridržavaju svih pravila nege, priznaju da je tu rutinu često nemoguće održati tokom proleća i leta. Razloga za to je puno: veći deo dana provodimo van kuće, više putujemo, češće menjamo dnevne rasporede, a preparati potrebni za sprovođenje svih koraka ove rutine nisu nam uvek pri ruci…

Istovremeno, na polju nege i zaštite kože leto donosi nove izazove. Pre svega, sunčevo zračenje je intezivnije, te je koži potrebna dodatna zaštita od negativnih efekata UV zraka, među kojima je i fotostarenje, to jest prevremeno starenje kože. Takođe, sa porastom spoljne temperature, raste i potreba za dodatnom hidratacijom.

Za period godine koji je ispred nas zato je pravi izbor preparat koji koži istovremeno pruža sve što joj je potrebno: visokoefikasnu zaštitu od sunca, antiage negu i optimalnu hidrataciju, a brzo se i lako nanosi.

Zahvaljujući Eucerin®ANTIAGE fluidu za zaštitu lica od sunca SPF 30 i SPF 50, PREVENCIJA FOTOSTARENJA I UBLAŽAVANJE POSTOJEĆIH BORA mogući su uz upotrebu SAMO JEDNOG PREPARATA!



Kliničkim ispitivanjima Osaka Twin Research Centra, negativni efekti UV zračenja i pušenje dokazani su kao najvažniji spoljni faktori ubrzanog starenja kože, važniji čak i od unutrašnjih, genetskih faktora. “Čak i do 90% svih vidljivih simptoma starenja kože rezultat su nezaštićenosti od UV zraka”, potvrđuje prof. dr Volker Stejnkraus (Volker Steinkrauss), osnivač i direktor čuvene dermatološke klinike “Dermatologikum Hamburg” u Nemačkoj, jedan od bliskih saradnika Eucerin® istraživačkog tima.

Hronična oštećenje kože pod uticajem sunca, među kojima je i fotostarenje, objašnjava doktor Stajnkraus, nastaju tako što pod uticajem UV radijacije slobodni radikali modifikuju i smanjuju količinu proteina, među kojima je i kolagen, u koži. To vodi do poremećaja ćelijske strukture (DNA), to jest vitalnosti i funkcionisanja ćelija. Ova oštećenja nisu vidljiva golim okom, ali njihovo kumulativno dejstvo jeste, što dokazuju istraživanja Osaka Twin Research Centra. Izvedena na primeru blizanaca čiji se način života razlikovao prema vremenu i načinu na koji su se izlagali suncu, ova istraživanja pokazala su da je nezaštićeno i neograničeno vreme izlaganja UV zracima učinilo da koža jednog od blizanaca izgleda nekoliko decenija starije.

– Da bi se koža zaštitita od novih oštećenja i umanjila postojeća, neophodna je redovna i svakodnevna upotreba preparata za zaštitu od sunca koji sadrže fotostabilne UVA i UVB filtere u kombinaciji sa aktivnim sastojcima koji pružaju antioksidacionu zaštitu i obnovu DNA, to jest biološku zaštitu kože od negativnih efekata sunca – zaključuje dr Stejnkraus.

Osnovu visokoefikasne formulacije Eucerin® ANTIAGE fluida za zaštitu lica od sunca SPF 30 i SPF 50 čine Likokalkon A dobijen iz korena sladića, poznat kao snažni antioksidans, i Gliciretinska kiselina prirodnog porekla, koja pruža zaštitu DNK kože i podstiče prirodne procese obnavljanja DNK.



Zahvaljujući ovim sastojcima i visokostablnim UV filterima, ovaj preparat pruža koži dubinsku zaštitu od svih negativnih efekata sunčevog zračenja. Ipak, čak i adekvatno zaštićena, naša koža neminovno stari i, koliko i zaštita, potrebna joj je i ciljana nega protiv simptoma koje taj proces donosi. Leto u tome nije izuzetak. Ali, nažalost veoma često upravo tokom ovog perioda godine, antiage nega prestaje da bude prioritet. Razlog je veoma jednostavan – mnogim damama ne uklapa se u dnevnu rutinu, koja u tom slučaju podrazumeva nanošenje najmanje dva preparata.

Eucerin® ANTIAGE fluid za zaštitu lica od sunca SPF 30 i SPF 50 objedinjuje pozdanost Eucerin® preparata za zaštitu od sunca i dokazano efikasnu antiage negu koju pružaju preparati iz Eucerin® Hyaluron Filler linija. Formulacija ovog preparata prevazilazi ulogu fluida za zaštitu od sunca zato što je unapređena autentičnom Eucerin® kombinacijom hijaluronske kiseline dugog i kratkog lanca, koja obezbeđuje dugotrajne rezultate u borbi protiv bora i na površini i duboko u koži. Efikasnost ove kombinacije počiva na sposobnosti hijaluronske kiseline da vezuje velike količine vode i činjenici da sadrži hijaluronsku kiselinu velike i male molekulske mase, koja ne ostaje samo na površini, već prodire u dublje slojeve kože.

Sve što je koži potrebno tokom leta! Formulacija Eucerin® ANTIAGE fluida za zaštitu lica od sunca SPF 30 i SPF 50 rezultat je decenijske bliske saradnje Eucerin® istraživačkog centra sa renomiranim dermatolozima i farmaceutima, tokom koje su naporedo razvijane ekspertize u oblasti razvoja visokoefikasne UV zaštute i antiage tehnologije.

Dodatno, superiornosti ovog preparata doprinosi i niz drugih važnih efekata koje obezbeđuje. Među njima je i optimalna hidratacija kože, takođe zanovana na osobini hijaluronske kiseline da vezuje velike količine vode.