Harmonija ukusa mleka i kokosa

Povezane vesti



Dugoočekivana Lino lada sa ukusom kokosa je konačno stigla na naše rafove. Sve ono što smo o njoj dosada čuli i čitali je tačno! Reč je jedinstvenoj kombinaciji mleka, lešnika i kokosovog brašna. S obzirom da je ova kombinacija ukusa sa fantastičnom teksturom vrlo brzo bila zapažena kod potrošača na susednim tržištima Adria regije, verujemo da će reakcije i naših potrošača biti vrlo slične.

Kao i uvek, kada je reč o tome kako je nastao novi ukus Lino lade, tačno je da nije reč o slučajnosti, te da kokos definitivno nije sam “zalutao” u namaz. Naprotiv, stručnjaci iz Podravke već 34 godine, koliko kompanija u svom asortimanu poseduje kremne namaze, vredno rade na osmišljavanju novih ukusa. Uvek se ide korak ispred u istraživanju i kombinovanju sastojaka. Tako je i kokos “ubačen” u Lino ladu i time je ovaj namaz učinio originalnim na tržištu.

Lino lada kokos je pravi izbor za sve one koji ne mogu da odole mirisu i ukusu kokosa, za sve one koji vole da istražuju i isprobavaju nove stvari, kao i za one koji su apsolutni ljubitelji Lino lade. I naravno, praktičan je u svim varijantama: na kriški hleba, u palačinkama, ili kao dodatak sladoledu. Neka uživanje počne!