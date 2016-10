Glasanje počelo: EXIT i Sea Dance u trci za festivalske “Oskare”!

Nakon ovogodišnjeg izuzetno uspešnog izdanja EXIT Avanture, i EXIT i Sea Dance festivali ponovo su nominovani za prestižne Evropske festivalske nagrade! Pobednik iz 2013, koji se u poslednje tri godine glasanja uvek nalazi među prva tri, EXIT festival je i osme uzastopne godine nominovan za “Najbolji veliki evropski festival”. I morsko poglavlje EXIT Avanture, Sea Dance festival, nominovan je po treći put uzastopno za “Najbolji festival do 40.000 posetilaca”. Glasanje za European Festival Awards počinje danas i trajaće do 31. oktobra, a svi koji glasaju automatski učestvuju u nagradnoj igri u kojoj mogu da osvoje VIP ulaznice za festivale koji osvoje ovogodišnje festivalske “Oskare”! Glasa se izborom za EXIT u prvoj kategoriji, Best Major Festival i za Sea Dance festival u drugoj kategoriji, Best Medium-Sized Festival na ovom linku. I treći festival u okviru EXIT Avanture, Revolution u Temišvaru, nominovan je u čak dve kategorije, za najbolji mali festival, kao i za najbolji novi festival!

Glasaj za EXIT i Sea Dance festivale:

EXIT festival je u konkurenciji sa 32 festivala iz 16 zemalja, zajedno sa ostalim vodećim evropskim festivalima kao što su britanski Glastonbury, nemačka Lollapalooza, danski Roskilde i belgijski Tomorrowland! Sea Dance će se za titulu takmičiti sa 75 manifestacija iz 21 zemlje, u konkurenciji sa festivalima poput Best Kept Secret, Melt!, Volt, Sumer’s Tale, Electric Castle… Pored glasova stručnog žirija, koji čine istaknuti pojedinci u muzičkoj industriji, glasovi publike širom sveta odlučiće o finalnom plasmanu ovogodišnjih kandidata. Pobednici će biti proglašeni na ceremoniji dodele nagrada na otvaranju festivala Eurosonic Noorderslag u Groningenu u Holandiji 11. januara 2017.

EXIT je ovu nagradu osvojio 2013. godine, dok je Sea Dance svog prvog festivalskog “Oskara” dobio 2014. godine. Ove godine, EXIT je dobio i priznanje za najbolji festival od European Best Destinations, vodeće turističke nagrade, ostavivši iza sebe Glastonbury, Sziget, Tomorrowland i druge, a u svoje top-liste najboljih festivala u 2016 godini uvrstili su ga još i New York Times, The Guardian, CNN, Vogue i brojni drugi. Posebno se ističe priznanje vodećeg časopisa elektronske muzike DJ Mag-a, koji je napisao u septembarskom broju:

– EXIT je danas više od festivala, pokreta i brenda. Zajedno sa Sea Dance festivalom, EXIT je kultura za sebe.

Juče su objavljeni i nominovani za drugu prestižnu festivalsku nagradu “UK Festival Awards”, koja se dodeljuje za najbolje britanske festivale, a gde su se u kategoriji najboljeg festivala izvan Velike Britanije, našli i EXIT i Sea Dance, u konkurenciji sa festivalima kao što su Tomorrowland, Sziget, Roskilde i drugi.

Bastille – Pompeii (Live at EXIT 2016):

Ovogodišnja, magična EXIT Avantura povela je preko 270.000 posetilaca iz više od 60 zemalja sveta na festivalsko letovanje od Petrovaradina do Jaza, gde su tokom četiri dana i noći na EXIT festivalu, te još tri na Sea Dance festivalu, nastupale neke od vodećih svetskih zvezda, kao što su Ellie Goulding, Bastille, David Guetta, George Clinton, Wiz Khalifa, The Vaccines, The Prodigy, Dimitri Vegas & Like Mike, Richie Hawtin, Nicky Romero, Maceo Plex, Skrillex, Hurts, Stereo MCs, Andy C, Black Coffee, Sister Bliss, Jeff Mills, Banco de Gaia, Zomboy, Goldie, Sub Focus, Shy FX i mnogi drugi.

Za EXIT Leto ljubavi 2017. već 20.000 prijavljenih za ulaznice!

Za naredni EXIT koji će biti održan od 6. do 9. jula 2017. godine na Petrovaradinskoj tvrđavi, za ulaznice se prijavilo čak 20.000 posetilaca iz više od 60 zemalja sveta, koji će prvi imati šansu da nabave ulaznice po prvoj, najpovoljnijoj ceni. Idućeg leta, EXIT će slaviti 50 godina od čuvenog “Leta ljubavi” (Summer of Love) iz 1967. kada je nastao revolucionarni hipi pokret koji je zauvek promenio svet, boreći se za mir, slobodu govora, ljudska prava, odnosno društvenu, rasnu i polnu ravopravnost.