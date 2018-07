Dve decenije zavođenja: Antonio Banderas gala slavljem u Marbelji obeležio 20. rođendan svojih parfema

Ova godina je veoma posebna za Antonija Banderasa jer je obeležio dan kada je pre tačno dvadeset godina prvi put zakoračio u svet mirisa i predstavio svetu svoju prvu mirisnu notu kroz brend Antonio Banderas Fragrances.

Da bi na specijalan način obeležili ovu jedinstvenu saradnju između glumca iz Marbelje i Puiga, porodične kompanije iz Barselone koja se bavi parfemima, a koja traje već punih 20 godina, proslava je upriličena 7. jula u glumčevom rodnom mestu Marbelji – putovanje kroz dve decenije života, emocija i naravno zavođenja.

Antonio Banderas, glumac svetske slave, ali i režiser i filmski producent, uspeo je da suštinu svog bića pretoči u mirisne note koje oslikavaju njegov neverovatno šarmantan i spontan duh.

Saradnja sa Puigom je započela još 1998. godine kada su kreirali čuveni “Diavolo”, a nakon 20 godina ovaj poslovni spoj ispunjen posvećenošću i iskustvom koje su sticali, prerasao je u čvrsto partnerstvo koje je donelo 16 jedinstvenih mirisa.

Tokom proslave, Antonio je naglasio da je predan i težak rad čitavog tima zaslužan za ovaj veliki projekat:

– Zahvaljujući čtavoj ekipi uspeo sam da ponovo oživim sećanja, bogate uspomene iz života iz svakog ugla i da ih pretočim u mirisne note.

U danima pre slavlja, gosti iz 30 medija iz čitavog sveta su se okupili u Marbelji, gde su imali priliku da se upoznaju i druže u opuštenoj atmosferi sa Antoniom Banderasom.

Zabava je održana 7. jula u privatnoj rezidenciji glumca, a kojoj su prisustvovali, sem velikog broja medija iz čitavog sveta, i mnogi poznati kao što su Olga Kurilenko i Paz Vega, koje su inače glumčeve muze za njegovu liniju ženskih parfema.

Proslava je uključivala i posebnu izložbu pripremljenu za goste pod nazivom: “Antonio Banderas in essence: Two decades of seduction”, jedinstveno putovanje kroz vreme ispunjeno uspomenama koje se prožimaju kroz parfeme Antonija Banderasa.

Tokom ove nezaboravne večeri Antonio je želeo da iskaže zahvalnost za stalnu podršku koju je imao tokom njegovog putovanja kroz svet parfema, otvorivši vrata za nove priče i avanture ruku pod ruku sa Puigom, poručivši: “Najbolje tek dolazi”.