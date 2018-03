Digital Day i Mixx Awards 8. i 9. maja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu

Konferencija Digital Day 2018. koja se ove godine održava pod sloganom ‘New Signal’, održava se 8. i 9. maja u beogradskom JDP-u.

Najveća i najznačajnija regionalna konferencija posvećena digitalnom i interaktivnom marketingu, Digital Day, održava se osmi put, a inostrani predavači i eksperti govoriće o aktuelnim industrijskim trendovima u svetu.

Pored zanimljivijih predavanja konferenciju će obeležiti i mnogobrojne panel diskusije koje će upotpuniti stručnjaci iz zemlje i regiona – predstavnici uspešnih digitalnih i marketinških kompanija. Među predavačima na pomenutom događaju su i Ana Anđelić Chief Brand Officer iz kompanije Rebecca Minkoff, Brajan Morisei, glavni urednik DigiDay-a, Marijana Prpić iz Google-a, Čepin Klark, Executive Vice President – R/GA, Johan Vrede, Global Vice President, Strategic Marketing, SAP Hybris i mnogi drugi, navode iz IAB Serbia, udruženja koje organizuje Digital Day.

Karte su puštene u prodaju i mogu se naručiti preko zvaničnog sajta konferencije.

Prijave za Mixx Awards do 4. aprila

Treba napomenuti da će na Digital Day konferenciji, u okviru svečane ceremonije zakazane za 9. maj, biti dodeljene i nagrade za najbolje digitalne kampanje u proteklih godinu i po dana. Prijave za Mixx Awards Serbia 2018. otvorene su do 4. aprila, a više informacija možete saznati na zvaničnoj stranici ovog takmičenja.

Dodatne informacije o konferenciji dostupne su putem zvaničnog sajta.

O IAB SERBIA

Interactive Advertising Bureau Serbia je udruženje koje se bavi pružanjem aktivne podrške rastu i razvoju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji, kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe.

IAB Serbia je u potpunosti posvećen konstantnom razvoju lokalnog digitalnog i interaktivnog tržišta, pružanjem adekvatnih edukativnih sadržaja svim zainteresovanim stranama, omogućavanjem veće transparentnosti tržišta i promocijom evropskih IAB vrednosti na lokalnom nivou.

IAB sajt, Facebook, Twitter, LinkedIn

Prijavite se za IAB MIXX Awards Serbia 2018

Ove godine IAB Serbia organizuje ovo prestižno, međunarodno priznato takmičenje u okviru Digital Day konferencije 8. i 9. maja u beogradskom JDP-u.

Najbolji prijavljeni radovi dobiće IAB MIXX nagradu, čime će postaviti standarde koji inspirišu, edukuju i prikazuju best-practice u industriji digitalnog marketinga.

Nagrade za IAB Srbija IAB MIXX Awards Serbia se dodeljuju u 16 kategorija:

Best Product Launch, Best Social Community Building, Best Social Influencer Marketing, Best Display Ad, Best Search Advertising Campaign, Best Native Advertising Campaign, Best Video Advertising Campaign, Best Branded Content, Best Direct Response And Lead Generation Campaign, Best Brand Awareness Campaign, Best Innovation, Best Corporate Website, Best Cross Media Integration, Best Microsite, Best Mobile, Best Social Media Campaign i IAB MIXX Grand Prix – najprestižnija nagrada takmičenja. Za Grand Prix se kandiduju pobednički radovi iz svih kategorija, dok će odluku o pobedniku ove kategorije doneti stručni žiri glasanjem.

Članovi žirija ovogodišnjeg IAB Mixx Awards su:

Jurica Vuković, CEO and Art Director, Euroart93

Sanja Lalević Cvetković, Head of Digital, Direct media

Dubravka Urošević, Regional Account Director, Universal media Belgrade

Marko Prokić, Creative Director, Wireless media

Andrej Gamser, Head of Digital, Executive group

Mario Šestak, Interactive Art Director, Degordian

Vladimir Ćosić, Digital Creative Director, McCann Beograd

Vladimir Zarić, Head of Digital, Publicis One

Vera Radanović, Head of Digital, Media House RS

Marija Joksimović, Head of Digital, GroupM

Predrag Roganović, Digital Media Director, Adria media Group

Vladimir Tošić, Senior Digital Manager CEE, The Coca-Cola Company.

Prijave za Mixx Awards Serbia 2018. otvorene su do 4. aprila, a više informacija možete saznati na zvaničnoj stranici ovog takmičenja.

Nagrade će pobednicima biti dodeljene 9. maja ove godine na svečanosti u okviru konferencije “DIGITAL DAY”. Na prestižnoj konferenciji, posvećenoj upotrebi tehnologije i inovacija u marketingu, digitalnoj ekonomiji i naprednim metodama digitalnog advertajzinga, govoriće predstavnici uspešnih digitalnih i marketinških kompanija. Među predavačima na pomenutom događaju su i Marijana Prpić iz Google Adriatic, Ana Anđelić Chief Brand Officer iz kompanije Rebecca Minkoff, Brajan Morisei, glavni urednik DigiDay-a, Čepin Klark, Executive Vice President – R/GA, Johann Wrede, Global Vice President, Strategic Marketing, SAP Hybris i mnogi drugi, navode iz IAB Serbia, udruženja koje organizuje Digital Day.

Na ovoj konferenciji srešće se kreatori, vizionari, eksperti digitalnih medija i marketinga, stratezi, donosioci poslovnih odluka, kreativni umovi i tehnološki geekovi. Učesnici će biti u prilici i da, kroz networking, upoznaju buduće saradnike i partnere, a postojeća partnerstva učinite još snažnijim.

Linkovi:

www.digitalday.rs

www.awards.mixx.rs