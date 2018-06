Budite jedinstveni, ne savršeni: Kompanija “dm drogerie markt” organizovala Extreme beauty događaj

U poznatom Beogradskom klubu „Bank“ kompanija dm drogerie markt organizovala je Extreme beauty događaj pod nazivom „Budite jedinstveni, ne savršeni“ u sklopu istoimene kampanje, promovišući autentičnost i lični stav svakog čoveka.

Poznate ličnosti, blogeri, influenseri, partneri kompanije kao i fanovi sa dm društvenih mreža uživali su u extreme look reviji, kao i transformacijama prikazanim tokom večeri. Nove svetske trendove u šminkanju i friziranju uz brendove trend IT UP, Maybelline i Colorista, na licu mesta isprobali su svi zainteresovani gosti. Deo muške publike imao je priliku da isproba usluge Barber shop-a.

Za dobru atmosferu pobrinula se DJ Aleksandra Duende, a organsku zakusku je pripremio poznati kuvar Filip Ćirić koristeći dmBio proizvode.

Kompanija dm je kroz ovaj događaj podržala i mlade modne dizajnere sa Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Pobednici konkursa za najkreativniju uniformu, inspirisanu ovom kampanjom, dodeljena je novčana nagrada. Pobednička kreacija postaće uniforma koju će u letnjem periodu nositi zaposleni u dm drogerijama.