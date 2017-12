Always podstiče devojke da se osećaju samouvereno

Prema najnovijem Always istraživanju polovina devojaka se oseća paralisano strahom od neuspeha tokom puberteta: Always® #LikeAGirl video namerava da to promeni i podstakne devojčice širom sveta da nastave da se bore #KaoDevojka

Tokom puberteta samopouzdanje devojčica naglo opada. Najnovije istraživanje Always Confidence and Puberty Survey je pokazalo da se polovina devojčica oseća paralizovano strahom od neuspeha tokom puberteta. Ovaj strah je toliko intezivan da se mnoge devojčice ustručavaju da iskoriste važne prilike za razvoj tokom ovog perioda, kao što su prihvatanje izazova i isprobavanje novih stvari. Kompanija Always, svetski lider na polju ženske nege, je za svoju misiju postavio zaustavljanje ovog pada samopouzdanja kroz menjanje načina na koji devojčice doživljavaju prepreke i ohrabrivanje da neuspeh prihvate kao deo učenja koji je od krucijalnog značaja za njihov razvoj.

Ne bi li bolje objasnio ovaj problem i inspirisao devojčice da nastave da se bore, Always je lansirao novi #LikeAGirl video, a koji bi trebalo da prenese poruku svim devojčicama da neuspeh iskoriste kao inspiraciju.



Jedan od načina da se osećate samouvereno je da se osećate zaštićeno. Zato je Always lansirao novi Always Platinum, broj jedan u zaštiti i udobnosti, sa 1000 upijajućih mikro jastučića, iznenađujućom mekoćom i neverovatnom zaštitom. Always Platinum neutrališe neprijatne mirise i pruža još bolju zaštitu zahvaljujući svom ojačanom jezgru.

Novu Always Platinum paletu čine Always Platinum Normal Plus (veličina 1), Always Platinum Super Plus (veličina 2) i Always Platinum Night (veličina 3).