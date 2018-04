Zvonko Marković: Lako je biti zaveden svetskim brendovima i njihovom estetikom

Modni kreator Zvonko Marković proslaviće 20 godina rada, a dve decenije karijere obeležiće revijom na Srbija Fashion week-u 28. aprila.

Ako bi vaš rad tokom dve decenije karijere morao da stane u dve rečenice, koje bi to rečenice bile?

– ‘Živeti za inspiraciju” i “Stvarati magiju”. Mojih 20 godina rada je bilo puno neverovatnih trenutaka. Doživeo sam da sam nagrađivan od najelitnijih svetskih kulturnih institucija i da su moje haljine obožavane od miliona.

U jednom intervjuu ste rekli da u modu ugrađujete lični pogled na svijet. Kakav je svijet bio kada ste pripremali kolekciju kojom obeležavate dve decenije vašeg rada?

– Svet je jedno mesto, koje je koliko god mi pokušavali da ga upoznamo, za nas neistraženo. U svet oko mene je utkana lepota, ljubav i magija. Svet koji titra od emocija. Naravno, pun je neprestanih novih životnih izazova. Ove dve decenije su proletele, ali kad vidim neverovatne rezultate koje sam postigao zapitam se kako sam to uspeo da uradim za tako kratko vreme.

Jeste li pripremili neko iznenađenje za reviju na predstojećem Serbia Fashion Weeku?

– Sama revija je iznenađenje. Nova kolekcija koja će premijerno biti prikazana u Novom Sadu na Serbia Fashion weeku. Mislim da je bilo neophodno proslaviti ovaj ljubilej sa publikom koja te voli, poštuje i ceni.

Koko Šanel je rekla da žena može da bude previse obučena, ali nikada ne može da bude previše elegantna. Mislite li i vi tako?

– Savremeno vreme postavlja nove standarde. Pitanje je onoga šta žena želi da postigne svojim pojavljivljanjem. Nekada efekat koji želi da postigne mora da nadmaši očekivano. Ženska garderoba danas nije samo odraz elegancije, već svojevrsna izjava ličnog stava. Ne zaboravite da su modeli Koko Šanel upravo bili ti koji su skandalizovali javnost u momentima njenog probijanja u svet mode.

Prodaje li danas garderobu ime ili kvalitet? – Nažalost, garderobu danas u svojevrsnom prezasićenju robom svuda oko nas i njenom dostupnošću najčešće prodaje brend i mudro smišljene marketinške kampanje. To je na neki način uvreda za ljude koji se trude da donesu kvalitet iznad svega. Ali, takva je priroda stvari.

Koji je vaš savet mladim dizajnerima da bi izgradili sopstveni stil i izbegli uniformisanost?

– Naći sopstveni stil jako je teško i na malom tržistu kao što je Srbija to je svojevrstan luksuz. Lako je biti zaveden svetskim brendovima i njihovom estetikom, ali raditi svoje, a ne podražavati druge jako je teško. To je put kojim svaki kreator krene na način na koji ume, ali da afirmišete svoj lični stil uvek bi trebalo da bude ultimativni cilj. Ako nešto proizvode veliki jeftini instant brendovi nije cilj dizajneru da nudi iste stvari i da se takmiči sa cenom tih brendova. To je nemoguća misija.

Koliko se srpska modna scena promenila tokom ovih dvadeset godina vašeg rada?

– Modna scena se neprestano menja. Na mojim počecima ženski sako je bio ultimativno must have stvar. Več u narednih 10 godina haljina je preuzela primat, a kožni mantil i kaput je zamenila rokerska jakna. Moda je fluidna i neprestano se menja. Kada sam počinjao i pravio prve modne korake, postojali su jasno definisani trendovi za svaku sezonu u pogledu boje i formi… Sad je totalna anarhija koju neko ko ne prati pomno modu nema šanse da isprati. Takođe, skupi i luksuzni plemeniti materijali zamenjeni su biološko ekoloskim materijalima čije bojenje nije zagadilo prirodnu okolinu. Ekologija je postala modni must have, a plemenitost i luksuz polako nestaju.

Ko je, prema vašem mišljenju, ikona stila današnjice? – Ikona stila je osoba koju obožavaju deca od 13 do 19 godina. To su osobe koje formiraju ukus novih generacija. Moj ukus davno su formirale Eni Lenoks i Madona. A ukus današnje omladine formiraju neki drugi likovi. Za mene, ikone stila uvek će biti upravo ove dve plavuše.

Koji cilj ste sebi postavili za predstojeće proleće i leto? Da li će to biti period koji će obeležiti odmor ili rad?

– Mislim da sam zaslužio odmor, ali znajući sebe rad će biti moj izbor. Ne volim da propuštam prilike. Leto će u svakom slučaju biti sunčano i verovatno u Rimu, a takođe vrlo verovatno – radno. Međutim, ljudima kao ja to nije problem, jer kada je posao kojim se uspšno bavite ujedno i vaša najveća ljubav, onda rad u isto vreme predstavlja i uživanje.