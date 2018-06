Velika modna avantura: Uspeh Zvonka Markovića na Fashion Weeku u Šangaju

Povezane vesti



Nakon što je učestvovao na najprestižnijim Nedeljama mode u svetskim modnim centrima kao što su Pariz, Njujork, Sankt Petesburg i drugi, jedan od naših najtalentovanijih dizajnera Zvonko Marković svoje kreacije predstavio i u okviru Star Fashion Weeka koji se nedavno održao u Šangaju.

Na ovoj modnoj manifestaciji učestvovali su kreatori visoke mode iz Kine, Indonezije i Singapura, a od srpskih dizajnera osim Markovića svoj rad predstavil su Igor Todorović i Ines Janković.

– Veliko mi je zadovoljstvo da sam posle učešća na najvećim svetskim nedeljama mode poput Paris Fashion Weeka i New York Fashion Weeka imao čast da predstavim svoje radove i u Kini, na manifestaciji Star Fashion Week zajedno sa azijskim dizajnerima visoke mode. Zahvaljujući pozivu Jelene Ivanović, jednog od naših najvećih internacionalnih modela i vlasnice agencije Model Scouting Office otputovao sam u Šangaj, a svoje kreacije predstavio sam u bloku za mojim omiljenim singapurskim dizajnerom Frederikom Liom, čiji rad proteklih pet godina pratim i izuzetno cenim. Drago mi je da je upravo on oduševljen mojim radom, pa mi je ukazao posebnu čast na taj način što predložio da zajedno sa njim izađem na pistu i poklonim se publici prilikom završnog defilea svih dizajnera koji su učestvovali na ovoj manifestaciji – kaže Marković kome je neposredno pre putovanja u Kinu, na svečanosti u Beogradu uručena godišnja nagrada ULUPUDS-a.

A post shared by Zvonko Markovic Couture (@zvonkomarkoviccouture) on Jun 4, 2018 at 8:08pm PDT

Osim komplimenata za kolekciju koju je prikazao, Zvonko Marković je u Šangaju dobio i nekoliko poslovnih ponuda koje će mu izmeniti profesionalne planove koje je već imao za predstojeće mesece.

– Posebno me raduje to što sam odmah posle revije dobio poziv za učešće na još dva Fashion Weeka u Aziji, jedan u Vijetnamu, drugi ponovo u Kini. Međutim, to za mene stvara i nove obaveze, pošto sam u poslednje vreme više stacioniran u Americi, pa ću zbog već zakazanih revija morati da uložim i dodatni napor da bih odgovorio na pozive iz Azije. Međutim, to su slatke muke za dizajnera. Pored toga, u Singapuru sam dobio još nekoliko primamljivih poslovnih ponuda, ali o njima ću moći da govorim tek nakon što se realizuju.

A post shared by Zvonko Markovic Couture (@zvonkomarkoviccouture) on Jun 3, 2018 at 9:07pm PDT

Srpski kreator koji je ovog proleća spektakularnom revijom na Serbia Fashion Weeku u Novom Sadu obeležio dve decenije svog rada, oduševljen je dočekom u Kini i profesionalnošću organizatora Star Fashion Weeka.

– Organizacija je bila na najvišem nivou i sve nas je ostavila bez teksta. Fasciniran sam čudesnom modnom pričom u Šangaju, a posle revije domaćini su nas poveli u Si’an gde smo obišli kulturne znamenitosti tog grada i uživali u nesvakidašnjem programu koji će mi ostati u sećanju kao jedna najlepša avantura u mom životu – završava Zvonko Marković.