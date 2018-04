Umetnost i moda, sećanje i trendovi – počinje Belgrade Fashion Week

Ove godine Boris Nikolić trebalo je da proslavi 20 godina od svoje prve revije na Belgrade Fashion Week-u. Do poslednjeg dana pravio je velike planove za budućnost, želeći da opravda još jednu nagradu koju je dobio, Black&White, a koju je zaslužio za, ispostaviće se, svoju poslednju kolekciju Midnight in a perfect World. Nažalost to se nije desilo.

U čast ovog izuzetnog čoveka koji je ostavio značajan trag na modnoj sceni ustanovljena je nagrada za savremeni modni izraz koja nosi njegovo ime. U protekloj deceniji nagrada Boris Nikolić postala je jedna od najdražih i najvrednijih priznanja koje njegove kolege dizajneri mogu da dobiju.

Negujući kulturu sećanja na talentovanog, perspektivnog čoveka, čiji radovi i danas inspirišu, svečano otvaranje 43. Beogradske nedelje mode biće obeleženo programom Tribute to Boris Nikolić.

Na reviji ćemo videti modele dizajnera koji su u proteklih deset godina postali laureati ove vredne nagrade, ali i onih ljudi koji su bili Borisovi prijatelji, profesori i poštovaoci njegovog rada: Doda Komad, JSP – Jelena i Svetlana Proković, Aleksandar Protić, Ana Ljubinković, Tamara Radivojević, Ivana Pilja, Ljuba Sikimić, Milica Vukadinović, Sonja Jocić, Aleksandra Lalić, Valentina Obradović, Lana Pavlović, Dijana Vujačić, Lidija Vujović, Lidija Jovanović, Danijela Knežević, Maja Atanasijević Zipa Yoma, Ashok Murty.

Belgrade Fashion Week održaće se u periodu od 20-26. aprila. Očekuju nas brojne autorske revije afirmisanih modnih dizajnera, zatim programi namenjeni promovisanju mladih talenata i revije poznatih domaćih i svetskih brendova. Bogat prateći program u vidu različitih izložbenih postavki i ovoga puta biće značajan deo Beogradske nedelje mode.