Modni izbor koji nosi poruku: Kejt na venčanju princa Harija ponela kostim koji je već nosila

Vojvotkinja od Kembridža nebrojeno puta se pojavila u istoj odevnoj kombinaciji, a tom pravilu, na iznenađenje mnogih, ostala je verna i na venčanju princa Harija i Megan Markl.

Naime, ovo je bilo prvo zvanično pojavljivanje princeza Kejt od kako je pre mesec dana rodila sina Luja, a za ovu priliku ona je odabrala kostim koji potpisuje Aleksandar Mekvin svetlo žute boje i nude salonkame.

Kao i uvek izgledala je besprekorno,a modni portali prisetili su se u kojim je prilikama već nosila ovaj kostim.

Kate wearing a dress she has worn TWICE before. Charlotte’s christening and the Queen’s birthday. #RoyalWedding

Truly the nicest gesture she could show her now sister-in-law. Absolutely nothing to see here! Focus on the bride! pic.twitter.com/WQ0Vq8QfB0

— Elizabeth Holmes (@EHolmes) May 19, 2018