Prvo revijalno veče Serbia Fashion Weeka: Spoj avangarde, elegantnog, urbanog i ekstravagantnog

Povezane vesti



Početak revijalnog dela Serbia Fashion Weeka u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma obeležilo je bogatstvo stilova čak 29 različitih dizajnera.

Revijalni deo Serbia Fashion Weeka tradicionalno je otvorila revija publici omiljenog Srđana Švelja koji je prikazao najistaknutije komade kolekcija 25 različitih dizajnera. Pravoj avangardnoj atmosferi, uz modele dizajnera najrazličitijih stilova, doprineli su zvuci benda Sputñik čiji je živi nastup na pisti izazvao sjajne reakcije publike.

Nesvakidašnja muzika benda na pisti praćena dramatičnom rasvetom najavila je impresivan početak revije tokom koje su bili prikazani neki od modela odabranih dizajnera i brendova kao što su JSP, MACTO, LUTKART, Katarina Božičković, Jasmina Sanader, MARNIA by Marina Boškić, Diya Shiki, Tijana i Mila Popović, Kalafaker (Madrid) i drugi.

Kolekciju koju možemo opisati kao spoj elegantnog i urbanog prikazao je dizajner Vlastimir Jovanov. Publika je imala priliku da vidi elegantne haljine u duhu starih vremena, ali i urbanu formu. Vlastimir je izjavio da je oduševljen organizacijom Serbia Fashion Weeka, te da mu je drago mi je što učestvuje na ovako velikoj manifestaciji.

– Ovaj događaj je jedan od najvećih modnih događaja na našim prostorima i drago mi je što sam deo svega toga i što je publika bila zadovoljna – izjavio je Jovanov.

Prve revijalne večeri Serbia Fashion Weeka predstavila se moldavska dizajnerka Tija Purve. Elegantne, duge haljine u beloj, bež, crnoj, crvenoj i plavoj boji izazvale su gromoglasan aplauz publike. Pored ženstvenih haljina mogle su se videti i pantalone i ogrtači u kombinaciji tamnih i pastelnih nijansi. Dizajnerka kaže da u kolekciji dominira kašmir.

– Kašmir je materijal koji preferiram zato što je elegantan, ženstven i u isto vreme udoban. Poenta je da se dobro osećate u onome što nosite – rekla je Tija Purve i dodala da je prvi put na Serbia Fashion Weeku te da je organizacija ovog događaja nadmašila njena očekivanja.

Publici Serbia Fashion Weeka prvi put se predstavila i mlada modna dizajnerka Mirna Posavčević iz Hrvatske. Prema njenim rečima veoma je zadovoljna revijom tokom koje je sve išlo kako je zamislila – od muzike, produkcije do samih devojaka koje su hodale. Kolekcija koju je nazvala „Inspiration“ predstavlja rezime njenog dosadašnjeg rada. Mirna je istakla da je spojila sve ono što je insirisalo do sada, da oslikava odeću i radi pretežno unikate, a uz to i kapute, sakoe, suknje i različite delove odeće.