Najbolja i najzabavnija revija koja je promenila svet mode (video)

Ako postoji neka revija koja je proslavila supermodele i ostala upamćena kao najbolja u istoriji mode, to je onda ova! Jer, ne postoji model, niti urednik, stilista, bilo koji poklonik mode koji ne pamti finalni defile na Versaće reviji 1991. godine kada je prikazana kolekcija za jesen.

Momenat kada su na pistu izašle muze Đanija Versaćea – Linda Evanđelista, Sindy Kraford, Naomi Kembel i Kristi Tarlington, ruku pod ruku, odevene u jednostavne haljine pevajući pesmu “Freedom” Džordža Majkla koja je obeležila celu reviju, ali i tu godinu.

Bilo je to u neku ruku repriza tada najpopularnijeg spota na svetu, u režiji Dejvida Finčera za istoimenu pesmu u kom su sve pomenute manekenke doprinele da pesma Freedom bude prikazana na jedan seksi način i postane možda najsenzacionalniji spot u istoriji videografije.

Taj trenutak kada sve četiri, zagrljene pevuše tekst: All we have to do now is take these lies and make them true somehow, All we have to see is that I don’t belong to you and you don’t belong to me yea yea, Freedom! Freedom! Freedom!…. eh da je tad postojao Instagram, kakav bi to kolaps bio na netu!

Kompletna revija je bila pun pogodak, lansirajuću u orbitu trendova i modnog rečnika duboke kožne čizme, odela sa naglašenim ramenima i miniće od pletiva… neke od kultnih modela koji su i dan, danas intrepretirani u modnim magazinima.

Upravo je Đani okuražio modele da istupe na pistu, oslobode se grča i u plesnom maniru pokore publiku koja je svaki njihov izlazak pozdravljala gromoglasnim aplauzom i uzvicima “Bravo!”

Modna kritičarka Robin Givhan je tada za Washington Post napisala: “Đani Versaće liči na titana koji diže modu iz pepela. Pre njega, supermodeli nisu postojali, niti su slavne osobe sedele u prvim redovima, kao ni najzagrženiji fanovi. Moda nije bila zabavna i fokusirala se samo na odeću.”

Kada su Linda, Naomi, Kristi i Sindi izašle na pistu, bio je to nezaboravan tren koji je učinio da se žene osećaju samouverenije i moćnije.

Pored modela, u fokusu revije su bile boje: smele, jarke i vrlo inspirativne!

Versaće je još tada spojio muziku, umetnost, seksualnost i jarke boje, prikazavši najbolju reviju do tada, koju ni posle njegove smrti niko nije uspeo da nadmaši. Biće upamćen kao neko ko je krojio nova pravila i približio haute couture svet komercijalnijoj i nosivijoj ready-to-wear modi.

Pogledajte u nastavku delić sa kultne revije: