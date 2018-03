Manekenka bez ruke u našem timu na Njujorškoj nedelji mode: Šaholi Ajers sarađivaće sa Marinom Ilić

Jedna od najtraženijih svestkih manekenki, koja je u istoriju modeling ušla kao prvi model koji je prošetao pistom na New York Fashion Weeku bez proteze, Šaholi Ajers postaće brend ambasador za Ameriku naše kreatorke Marine Ilić.



Devojčica rođena bez leve ruke, kojoj su u tinejdžerskom uzrastu rekli da nikad neće moći da postane manekenka, sada je jedna od najboljih ženskih modela u modnoj industriji. Rođena na Floridi, danas živi u Honaluluu i zahvaljujući vedrom duhu i čvrstom stavu dokazala je da uz upornost i veru u sebe nema tog sna koji ne može postati stvarnost.

– Njena energija je neverovatna i upravo zbog harizme koju poseduje i zalaganja za to da se snovi uvek ostvare ukoliko se u njih veruje, prošle jeseni odabrali smo je da bude ambasador na reviji na New York Fashion Weeku. Smatramo da je ona pravo oličenje vrednosti koje propagiramo našim sloganom Don’t Be, Wanna Be, Just Be. Pozitivne reakcije podstakle su nas na ideju da Šaholi Ajers i ubuduće bude naš brend ambassador za Ameriku – kaže modna dizajnerka Marina Ilić koja je poslednjih dana preokupirana izradom nove kolekcije koja će premijerno biti prikazana na Serbia Fashion Weeku u aprilu.



Manekenka Šaholi Ajers gostovala je u jednoj od najgledanijih emisija na američkim televizijama Megyn Kelly Today i tom prilikom prikazani su kadrovi u kreacijama srpske dizajnerke Marine Ilić sa revije brenda Marinia na septembarskom izdanju New York Fashion Weeka.