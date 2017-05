Jelisaveta Orašanin: U mom životu postoji samo jedan muškarac za kojeg se sređujem

Povezane vesti



Glumica Jelisaveta Orašanin već na početku karijere uspela je da skrene pažnju javnosti zahvaljujući nespornom talentu i različitm ulogama koje je dobijala. Ova mlada umetnica podjednako je uspešna na televiziji, filmu i u teatru, a postala je i stalni član Beogradskog dramskog pozorišta. Publika koja ju je zapamtila kao Roksandu u seriji “Vojna akademija” sada može da je gleda i na velikom platnu u istoimenom filmskom nastavku sage o studentima, dok u matičnom pozorištu priprema novu predstavu “Moj sin samo malo sporije hoda”. Harizmatična dvadesetpetogodišnjakinja nedavno je dobila i prvu nagradu – “Zoranov brk” na festivalu “Dani Zorana Radmilovića” u Zaječaru, koja je za nju veliki podsticaj. Mir i odmor od mnogobrojnih poslovnih aktivnosti zgodna brineta najradije pronalazi u izletima u prirodi, na koje uglavnom ide sa emotivnim partnerom Vukom Kostićem, ali, kao svaka devojka, relaksira se i u šopingu, u kome joj je sestra Milica uvek najbolje društvo.

Nedavno je počeo da se prikazuje film “Vojna akademija 2”. Jeste li bili uzbuđeni zbog premijere?

– Naravno, kada smo završili snimanje prvog ciklusa serije, postavljalo se pitanje da li ćemo nastaviti sa radom. Samim tim već kada su nas pozvali da radimo i kada su nam rekli da će se snimiti i film, bila sam, kao i svi iz ekipe, vrlo srećna.

Kakva je vaša uloga u nastavku sage o studentima?

– Roksandi, čiji lik tumačim, dolazi sestra iz Dubaija, koja će napraviti potpunu pometnju u njenom životu. Ona se zove Ivana i bavi se manekenstvom. Potrudiće se da promeni Roksandu i da od nje napravi ženstvenu devojku, a jedan lik iz filma, koji ne mogu da otkrijem, zaljubljuje se u nju.

Koliko su vam bili zanimljivi kostimi u filmu?

– Bilo mi je interesantno da nosim vojnu uniformu jer nikada nisam imala priliku da obučem tako nešto. Međutim, Roksanda će sada malo da promeni stajling, a biće još nekih promena.

Jeste li se dugo pripremali za premijeru? Volite li svoj posao između ostalog i zbog toga što imate priliku da izgledate glamurozno?

– To se podrazumeva. Kao i mnoga deca, dok sam bila mala maštala sam o tome da postanem glumica i da jednog dana prođem crvenim tepihom u prelepim haljinama. Međutim, kada sam došla u tu situaciju, uvek se dvoumim da li sebi da dozvolim da se potpuno glamurozno obučem. Za svoju prvu filmsku premijeru “Zduhač znači avantura” dozvolila sam sebi da obučem veoma elegantnu crnu haljinu sa kristalima, koju je kreirao Darko Kostić, dok je moj izgled ovog puta bio nešto svedeniji. Zanimljivo je da sada, dva sata pred premijeru, nisam imala šta da obučem, ali mi je moja kozmetičarka Dragica preporučila kreatorku Vinku, koja mi je taksijem poslala haljinu. Mnogo sam joj zahvalna na tome.

Volite li modu i koliko vodite računa o izgledu?

– Volim da se lepo oblačim i da idem u kupovinu kad god imam vremena. Kao i svaka žena, nikad nemam šta da obučem jer mi stvari brzo dosade i ormar mi nikada nije dovoljno veliki. Često i poklanjam stvari i tako opravdavam narednu kupovinu.

Idete li često u šoping?

– To zavisi od obaveza koje imam. Kad mnogo radim, dešava mi se da i po tri ili četiri meseca ne kupim ništa, ali kada sam slobodna, mogu i nekoliko dana zaredom da idem u šoping. Moja sestra Milica i ja nedavno smo otišle u inostranstvo u jednu manju šoping turu i bilo nam je jako lepo. Volim da sa njom kupujem garderobu, jer mi je njeno mišljenje bitno, a kada se dvoumim, ona je uvek tu da me posavetuje.

U čemu ste sebi najlepši, a šta najčešće oblačite kada želite da se sviđate muškarcima?

– U mom životu postoji jedan muškarac i mogu samo za njega da se oblačim. Ono što ja volim da nosim i njemu se dopada, tako da nemam problem da me nagovara da obučem nešto što mi se ne sviđa ili da mi ne dozvoljava da obučem ono što mi se sviđa.

Da li nekada vi njemu sugerišete šta da obuče?

– Ponekad, ali on je svoj čovek i teško ga je promeniti, pa se i ne trudim toliko. Nekad uspem da ga ubedim da izvrši male korekcije.

Spada li on u klasične muškarce koji ne vole kupovinu?

– Vuk ne voli kupovinu garderobe, više se obraduje kada mu kupim nešto za lov nego neki komad odeće.

Vuk je poznat kao veliki ljubitelj prirode i lova, delite li i vi istu strast?

– Volim prirodu kao i on. Na Zlatiboru imam vikendicu u kojoj sam sa bakom Savetom i dekom Draganom provodila mnogo vremena tokom odrastanja. Često smo odlazili i na jezero Kokin brod, gde sam sa braćom i sestrama pecala. Prija mi što i Vuk voli prirodu, dok je lov samo njegov hobi i nije nešto što meni prija. Jednom sam mu pravila društvo, ali smo se tada samo šetali. Obično kada on ode u lov, ja idem sa sestrom u šoping ili nađem neki drugi način da provedem slobodno vreme.

Odlazite li vas dvoje često na izlete u prirodu?

– Trudimo se da kad god možemo provedemo vikend van Beograda. Nedavno smo sa prijateljima bili na pecanja u Apatinu. To je bio pravi odmor za mozak. Kao dete sam lovila ribu na hleb, ali ovog puta sam se prvi put oprobala u ribolovu sa varalicom. Bila sam veoma uspešna i prvog dana ulovila sam dva bucova od dva kilograma i jednog od čak pet i po kilograma. Pritelji koji su bili sa nama i koji su iskusni u tom sportu više su se obradovali nego ja, jer sam mislila da je to potpuno normalno. Tek narednog dana, kada sam ponovo pecala i kada ništa nisam ulovila, shvatila sam da je to bila početnička sreća. Sve ribe smo vratili u reku jer sam želela da ih pustimo da još porastu. To je bio pravi sportski ribolov.

Već na početku karijere ljudi su počeli da vas prepoznaju kao devojku Vuka Kostića. Da li vam je to pomoglo ili odmoglo?

– Nas dvoje smo počeli da se zabavljamo još dok sam studirala i pre nego što sam dobila prvi posao. Ne znam koliko mi je to pomoglo, ali ne vidim da mi odmaže. To što me svi povezuju s njim potpuno mi je normalno jer je on moj partner.

Koliko živite zajedno i ko je ažurniji u obovljanju kućnih poslova?

– U vezi smo tri godine, ali smo ubrzo pošto smo počeli da se zabavljamo počeli da živimo zajedno. Što se tiče kućnih poslova, oboje smo vredni. Ko ima manje poslovnih obaveza on obavlja poslove u kući. Lepo funkcionišemo.

Jeste li privrženi svojoj sestri?

– Sestra i ja smo vrlo bliske, a čini mi se da smo otkako smo se obe odselile iz roditeljskog doma više upućene jedna na drugu, jer smo sada obe zrelije. Imamo sreću da živimo u istoj ulici i stalno smo zajedno. Sestru volim najviše na svetu.

Kako volite da provodite slobodno vreme i prijaju li van noćni izlasci?

– Uglavnom se viđam sa prijateljima u kafiću ili ih pozovem da dođu kod nas. Često se nađem i sa svojim kolegama sa klase. Uglavnom odemo kod nekog u stan i tamo ostanemo čitav dan. S vremena na vreme izađem uveče, ali sve ređe, jer mi se zbog obaveza koje imam uglavnom spava posle ponoći. Međutim, kada je pozorišna sezona u toku, meni je skoro svako drugo veče izlazak. Uvek se desi da se okupimo posle predstave u bifeu, kada sa gostima koji su došli da me vide ili sa kolegama ostanemo da popijemo po koje piće.

Prijaju li vam druženja u pozorišnim bifeima?

– Naravno, volim da se družim sa kolegama i u procesu rada i posle predstave u bifeu jer nam je uvek zabavno i uvek mogu nešto pametno da čujem od njih.

Učite li više na sceni ili u bifeu?

– I na jednom i na drugom mestu.

Uskoro ćete imati premijeru predstave “Moj sin samo malo sporije hoda” u Beogradskom dramskom pozorištu. Kakav je vaš lik u tom komadu?

– Igram mladu devojku Doris koja se prvi put zaljubljuje. Međutim, iako odobravaju njenu ljubav, njeni roditelji nemaju vremena da se posvete problemima kroz koje ona prolazi, jer imaju prioritetne obaveze oko svog sina, glavnog junaka. Reč je o drami sa elementima komedije i s nestrpljenjem čekam 24. novembar, za kada je zakazana premijera.

Ko još od vaših kolega igra u tom komadu?

– Glavnu ulogu tumači Miloš Biković, koji je moj brat u predstavi, a ujedno i moj drug sa klase na fakultetu. Tu je i Anja Alač koja je, takođe, studirala sa nama. Moju majku igra Milena Pavlović, oca Dejan Matić Mata, dok mi je baka na sceni Vesna Čipčić.

Nedavno ste dobili prvu nagradu, veoma značajan “Zoranov brk” za ulogu u predstavi “Boing, boing”. Koliko vam znači to priznanje?

– Ta nagrada je za mene veliki podstrek. To znači da dobro radim i da se moj trud isplatio, ali je to i nova odgovornost jer ću sa svakom novom ulogom morati da je opravdam. Mnogo sam se obradovala tom priznanju, presrećna sam.

Intervju: Ivana Nikolić, Life Content

Foto: Tijana Todorović

Stilista: Stefan Orlić

Šminka: Slobodanka Perković, tel: 064 / 800 – 25 – 57

Frizura: Bojan Nastasić, modni studio “Indola”, Bulevar kralja Aleksandra 318, tel. 064 / 127 – 74 – 64

Mesto snimanja: Jahting klub “Gabbiano”, Kej oslobođenja bb (kod Hotela “Jugoslavija”), Zemun, telefoni: 011 / 260 – 66 – 07, 063 / 836 – 14 – 62, email: rezervacije@gabbiano.rs, web: www.gabbiano.rs