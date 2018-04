Lena Kovačević: Iako nisam model, uživala sam na modnoj pisti

Jednoj od najuspešnijih revija jubilarnog izdanja Serbia Fashion Weeka, predstavljanju nove kolekcije dizajnerke Marine Ilić za brend Marinia, posebnu notu dala je Lena Kovačević.

Pevačica vanserijskih glasovnih mogućnosti prošetala je modnom pistom u šik haljini boje cveta lavande, dok je uživo pevala svoju pesmu Cafe i na taj način doprinela da ovaj modno-muzički performans sve vreme trajanja bude nagrađen aplauzima i salvom ovacija.

– Hvala devojkama iz brenda Marinija za divnu kolekciju Atomic Flower. Uz sve lepe mlade dame i pesmu Cafe, pamtićemo ovaj Serbia Fashion Week – iznela je Lena svoje prve impresije naglašavajući da je, iako nije model, uživala na modnoj pisti.

– Lena savršeno odgovara našem sloganu Dont be wanna be, just be i na najbolji način je na reviji predstavila jednu od haljina iz naše nove kolekcije. Srećni smo što je svojim nastupom doprinela da naša revija bude drugačija, što je publika umela da prepozna i da nagradi aplauzima – kaže Ksenija Zlatić iz brenda Marinia.

I kreatorka Marina Ilić prezadovoljna je samom revijom i reakcijom publike.

– Inspiraciju za ovu kolekciju pronašla sam u bujanju prirode i njenim opstanakom u urbanim gradskim, industrijskim sredinama. Lepota formi i oblika različitih cvetnih vrsta i sam proces rascvetavanja prenesen je na krojne oblike delova haljina. Sastav, nijanse i finoća materijala odabrani su analogno laticama orhideja, hortenzija, magnolija – kaže modna dizajnerka Marina Ilić.